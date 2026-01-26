Refuerzan vacunación intensiva en Jalisco para frenar brote de sarampión

Para contener el brote de sarampión y frenar la transmisión comunitaria, el sector salud en Jalisco reforzó de manera extraordinaria la estrategia de vacunación intensiva en todo el estado, con énfasis en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Las acciones incluyen brigadas casa por casa en colonias con casos activos, la ampliación de módulos de vacunación masiva y la instalación de puntos extramuros en espacios de alta concentración de personas.

Campaña intensiva de vacunación en Jalisco

La estrategia se lleva a cabo de forma coordinada entre el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los Hospitales Civiles de Guadalajara, Servicios Médicos Municipales y otras instituciones del sector salud, con el objetivo de asegurar una respuesta integral y oportuna.

El propósito central es garantizar que niñas, niños, adolescentes y personas adultas menores de 50 años cuenten con su esquema de vacunación completo, a fin de fortalecer la inmunidad colectiva y reducir el riesgo de complicaciones graves. El Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que la campaña va acompañada de una intensa comunicación de riesgos para sensibilizar a la población sobre la gravedad de la enfermedad.

“La campaña centra un mensaje de emergencia y la promoción de la vacunación como la opción segura para terminar el contagio. El sarampión puede ser mortal, puede generar serias complicaciones e incluso secuelas como sordera y ceguera”, advirtió Pérez Gómez, al llamar a la ciudadanía a abrir sus puertas a las brigadas y acudir a los puntos de vacunación.

Actualmente, el estado cuenta con 670 unidades fijas de vacunación, entre centros de salud, clínicas y hospitales del IMSS, ISSSTE, OPD Servicios de Salud Jalisco, Hospitales Civiles, Cruz Verde, Servicios Médicos Municipales y SEDENA. A esto se suman 40 módulos itinerantes extramuros que operan en plazas públicas, centros comerciales, oficinas gubernamentales y otros espacios comunitarios de alta afluencia.

Las autoridades señalaron que el incremento de casos está relacionado con la baja cobertura de vacunación en años previos, derivada de múltiples factores como la desinformación promovida por grupos antivacunas, problemas en el abasto del biológico y una disminución en la percepción del riesgo entre la población. “Lo que queremos es pedirle a la población su apertura y su confianza para que las acciones conjuntas del sector salud nos den mejores resultados en la contención y control del sarampión”, sostuvo el Secretario estatal.

En las últimas dos semanas, la estrategia permitió elevar la aplicación a entre 10 mil y 12 mil dosis diarias, alcanzando un acumulado de 719 mil vacunas desde el inicio del brote en agosto de 2025. En México se han confirmado 7 mil 417 casos hasta el 23 de enero de 2026, mientras que en Jalisco se registran mil 184 casos y dos defunciones, con mayor concentración en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara como Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan, Guadalajara, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos.

Por su parte, autoridades del IMSS y del ISSSTE informaron que mantienen módulos fijos y móviles, así como esquemas estrictos de vacunación en guarderías y unidades médicas. El sector salud aseguró contar con un abasto suficiente de más de 2 millones de dosis para alcanzar una cobertura del 95 por ciento y coincidió en que la participación activa de la sociedad será determinante para controlar y erradicar esta enfermedad reemergente en la entidad.

¿QUIÉNES DEBEN VACUNARSE?

● Bebés desde los 6 a 11 meses deben recibir una “dosis cero”, que se considera adicional al esquema de vacunación.

● Niñas y niños de 1 a 9 años que no tengan el esquema completo.

● Adolescentes de 10 a 19 años sin refuerzo.

● Personas adultas menores de 50 años con esquemas incompletos o que desconozcan si recibieron la vacuna.

¿DÓNDE ACUDIR?

● A cualquier centro de salud o unidad de medicina familiar sin importar derechohabiencia.

● Los 40 módulos de vacunación extramuros están habilitados en los municipios de Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, con horarios amplios y ubicaciones estratégicas, incluyendo estaciones del SITEUR, recaudadoras, mercados, centros comerciales, presidencias municipales y plazas públicas.

● Estos módulos operan principalmente de lunes a viernes, con horarios matutinos y vespertinos, y algunos puntos con atención en fin de semana.

● Para conocer la ubicación y horarios actualizados, la población puede comunicarse 24/7 a la Línea Salud Jalisco al número telefónico 3338-23-3220, o consultar las redes sociales de la SSJ, instituciones del Sector Salud y el Gobierno de Jalisco.