Con el objetivo de fortalecer las habilidades operativas y de proximidad del personal de seguridad pública y privada, el Consejo Ciudadano de Seguridad llevó a cabo el foro “Salud mental y adicciones, lo que el y la policía deben saber”, en coordinación con el Centro de Integración Juvenil Guadalajara Centro y el Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones.

Capacitan a más de 200 elementos de seguridad en salud mental y adicciones en Jalisco (Cortesía)

El evento reunió a más de 200 integrantes de corporaciones de seguridad, quienes recibieron capacitación orientada a la mejora continua y a elevar la calidad del servicio policial, particularmente en la atención de situaciones relacionadas con el consumo de sustancias y la salud mental.

Durante su intervención, el Consejero Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, Rodrigo Lazo Corvera, subrayó que en Jalisco las prevalencias de consumo representan un reto importante tanto para la seguridad como para la salud pública, por lo que resulta indispensable dotar al personal policial de herramientas que les permitan identificar, contener y actuar ante situaciones de riesgo de manera segura, eficaz y respetuosa de los derechos humanos.

Por su parte, Alfonso Briseño Torres, Director General de Gestión Transversal de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, destacó que estas acciones conjuntas buscan también cuidar el bienestar de las y los policías, atendiendo su salud mental para prevenir el burnout y el consumo de sustancias, en representación del Coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada.

Las y los asistentes recibieron información científica y práctica sobre los efectos del consumo de sustancias en la percepción, el juicio, el control de impulsos y la conducta, con el fin de propiciar intervenciones más informadas y orientadas a la protección de la integridad tanto del personal de seguridad como de la ciudadanía.

El foro incluyó diversas ponencias especializadas. En “Breve panorama epidemiológico nacional y estatal en materia de salud mental y adicciones”, el doctor Francisco Javier Salazar Aguilar expuso cifras actuales sobre consumo de sustancias y comportamiento suicida. En tanto, el doctor Hugo Alberto Lomelí Torres abordó las bases neurobiológicas de la adicción, explicando los cambios fisiológicos que el consumo genera en el cerebro.

Asimismo, el doctor Gilberto Heliel Núñez Martínez resaltó la importancia de detectar señales de alerta en contextos individuales, familiares y comunitarios para realizar intervenciones oportunas, mientras que el doctor Francisco Anguiano Amezcua enfatizó la necesidad de incorporar componentes terapéuticos en las sanciones desde la perspectiva de la justicia cívica.

El cierre del evento estuvo a cargo del doctor Luis Arturo González Lozano, quien expuso los retos institucionales frente al consumo de sustancias nocivas, destacando los desafíos que enfrentan las instituciones públicas en materia de adicciones y salud mental.

La jornada contó también con la participación de Luis Arturo González Lozano, Director General del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, y Francisco Salazar Aguilar, Director del Centro de Integración Juvenil Guadalajara Centro. La realización de este foro responde a la necesidad de sensibilizar a las personas servidoras públicas del ámbito de la seguridad, fortaleciendo su actuación con herramientas metodológicas y prácticas sustentadas en evidencia científica.