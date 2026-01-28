Reconoce Gobierno Federal avances en seguridad en Jalisco durante sesión del CESP

El Gobierno Federal reconoció los avances de Jalisco en materia de seguridad pública durante la presentación del informe 2025 del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), en el que se reportó una reducción del 33 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en comparación con 2024.

La XLIII Sesión Ordinaria del CESP fue encabezada por el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, en Casa Jalisco, donde subrayó que los resultados son producto del trabajo coordinado entre el Gobierno Federal, el Gobierno estatal y los 125 municipios de la entidad.

De acuerdo con el informe presentado por Lorena López Guízar, titular de la Secretaría Ejecutiva del CESP, Jalisco registró durante 2025 un promedio histórico de 3.27 homicidios diarios, lo que representa 1.64 casos menos por día respecto al año anterior. Esta disminución permitió que el estado avanzara tres posiciones en el ranking nacional, ubicándose en el octavo lugar en cifras absolutas.

Además, Jalisco se posicionó en el séptimo lugar nacional entre las 26 entidades que lograron la mayor reducción en homicidios dolosos, y reportó una baja significativa en los 13 delitos de seguimiento.

Durante la sesión, Lemus Navarro reconoció el respaldo del Gobierno Federal, encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y destacó la comunicación constante entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la estrategia de seguridad.

“Tenemos una coordinación absoluta y una comunicación fluida; los resultados reflejan reducciones importantes en distintos delitos”, afirmó el mandatario estatal.

El Gobernador también resaltó el programa Legado, iniciativa estatal que otorga becas universitarias totales a hijas e hijos de policías, además de apoyos para vivienda, capacitación, mejores salarios y descuentos en comercios, como parte de una estrategia integral para dignificar la labor policial.

En representación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Miguel Ángel González Muñoz reconoció el cumplimiento de Jalisco con los acuerdos nacionales y reiteró el acompañamiento técnico del Gobierno Federal.

“Nuestra intención es acompañar estos procesos, no sustituirlos ni imponerlos, sino fortalecer las capacidades locales”, señaló.

Entre los avances destacados también se informó sobre la conectividad a Plataforma México en 37 municipios del interior del estado, la integración de la seguridad privada a la estrategia Pulso de Vida, la capacitación de más de 590 policías en finanzas personales y la realización de acciones de proximidad social como la carrera “Jalisco corre por la Paz”.

Asimismo, se reportó la acreditación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, la optimización de recursos para aumentar la productividad en evaluaciones policiales y una ejecución del 99.5 por ciento de los recursos federales en materia de seguridad durante 2025.

Con estos resultados, el Gobierno de Jalisco y el Consejo Estatal de Seguridad Pública reiteraron su compromiso de mantener una estrategia de seguridad coordinada, con visión de largo plazo y enfocada en la construcción de entornos de paz para la población.