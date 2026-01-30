Estados del occidente refuerzan estrategia conjunta de seguridad en reunión regional

Con el propósito de consolidar una estrategia regional en materia de seguridad, este martes se lleva a cabo en la ciudad de Zacatecas la 6ª Reunión de Autoridades de Seguridad, en la que participan representantes de los tres órdenes de gobierno de siete estados del país.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, asiste al encuentro junto con sus homólogos de Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Guanajuato y Nayarit, así como con autoridades del estado de Michoacán, además de mandos federales y militares. La reunión busca fortalecer la comunicación permanente y la coordinación operativa entre las entidades de la región occidente, particularmente en las zonas limítrofes.

Durante su participación, Lemus Navarro presentará los resultados en materia de seguridad obtenidos en Jalisco, así como las acciones implementadas para reforzar el trabajo conjunto con los estados vecinos, con el objetivo de atender de manera integral los retos comunes en la región.

El mandatario estatal subrayó la importancia de mantener una colaboración estrecha tanto con las fuerzas federales como con los gobiernos estatales colindantes, a fin de generar mejores condiciones de seguridad para la población.

“Vamos a seguir fortaleciendo la coordinación con nuestros estados vecinos y con las fuerzas federales para garantizar mayor seguridad en toda la zona occidente del país”, expresó.

En el encuentro participan David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas; María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes; Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima; Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato; Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit; y Raúl Zepeda Villaseñor, secretario general de Gobierno de Michoacán.

El Gobierno de Jalisco reiteró que su estrategia de seguridad se basa en una visión integral, que incluye la modernización y capacitación de las corporaciones policiales, así como acciones de prevención del delito enfocadas en el fortalecimiento de la educación, la cultura y el deporte como herramientas para la reconstrucción del tejido social.