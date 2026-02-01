SSJ refuerza vacunación ante brote de sarampión en Jalisco

Ante la emergencia sanitaria por brotes de sarampión en México y otros países, Jalisco se mantiene como el estado con más casos confirmados durante 2026 y el segundo con mayor número acumulado desde 2025, informó la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).

Con el objetivo de frenar la propagación de la enfermedad, el Gobierno del Estado, a través de la SSJ, encabeza una serie de acciones enfocadas en fortalecer la prevención y el control epidemiológico, en coordinación con todas las instituciones del sector salud.

Como medida principal, el Consejo Estatal de Salud de Jalisco —integrado por la SSJ, el OPD Servicios de Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE, el OPD Hospital Civil de Guadalajara, entre otras instituciones públicas y privadas— acordó impulsar una campaña de vacunación masiva durante los próximos 30 días.

La SSJ detalló que el sarampión puede manifestarse con síntomas como dolor de cabeza, fiebre y exantema, caracterizado por pequeñas ronchitas de color violáceo a rojizo que inician en la cabeza y el pecho, y posteriormente se extienden hacia las extremidades.

De acuerdo con la dependencia estatal, al 28 de enero de 2026 se han confirmado en Jalisco 1,381 casos de sarampión. Además, se contabilizan siete casos correspondientes a personas procedentes de la Ciudad de México, Nayarit, Estado de México, Zacatecas y Chiapas.

Para obtener información sobre los puntos de vacunación más cercanos al domicilio y facilitar el acceso a la vacuna, la Secretaría de Salud Jalisco puso a disposición de la población la Línea Salud Jalisco el número telefónico: 33 3823 3220.

Se suma Tlajomulco a reforzamiento de vacunación contra sarampión (Cortesía)

Estrategia de vacunación

La estrategia de vacunación prioriza la aplicación de la vacuna triple viral –SRP: sarampión, rubéola y parotiditis– en niñas, niños de 6 a 11 meses y de 1 a 4 años, especialmente aquellos que asisten a guarderías y estancias infantiles, además de adolescentes y población adulta de hasta 49 años no vacunada o que no lo recuerde.

94% de las personas con diagnóstico de sarampión son personas no vacunadas o que no cuentan con esquema completo de vacunación.

De 2025 a la fecha, se han aplicado a la fecha 756 mil dosis en Centros de Salud y hospitales estatales; solamente entre en la última semana se aplicaron 56 mil vacunas.

El promedio de vacunación por día, a partir de esta semana es de 12,000 aplicaciones

La vacuna es gratuita, segura y eficiente sin importar si la persona cuenta con derechohabiencia.

Se cuenta con 2 millones de dosis disponibles del biológico. La meta es llegar a 1 millón 200 mil el próximo mes.

Se duplicará el número de brigadas.

Se realizan brigadas casa por casa en zonas cercanas a casos confirmados. Asimismo, la población interesada puede acudir a su Centro de Salud más cercano para aplicarse la vacuna.

Además de reforzar de manera coordinada las acciones de vacunación, se promueven medidas preventivas y la búsqueda intencionada de casos sospechosos en todo el estado, así como el monitoreo permanente de enfermedades febriles exantemáticas y la notificación oportuna al sistema de vigilancia epidemiológica, lo que permite identificar casos activos y dirigir los esfuerzos para su control.

Vacunación contra sarampión Zapopan

¿Qué es el sarampión?

El sarampión es causado por un virus de la familia Paramixoviridae del género Morbillivirus, se transmite principalmente a través de las gotitas o aerosoles respiratorios expulsados al toser o estornudar de una persona infectada o enferma, pudiendo llegar a contagiar de manera directa o indirecta a la población susceptible.

Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal y sarpullido en todo el cuerpo, caracterizado por ser un exantema maculopapular que pude ser de color rosa, rojizo incluso cobrizo o café claro el cual por lo general se presenta de inicio en la cabeza o cuello y posteriormente se extiende a todo el cuerpo.

El sarampión puede ocasionar complicaciones graves a la salud si no se siguen las instrucciones del médico y la persona no cuenta con sus vacunas como lo señala la Cartilla de Salud Nacional.

Las vacunas contra el sarampión son seguras. Dos dosis de una vacuna contra la enfermedad ofrece un 98% por ciento de protección frente a la enfermedad de por vida y son la manera de evitar la propagación del virus.

En su mayoría las causas de que las y los niños no hayan sido inmunizados es por desigualdad, pobreza y escasez de servicios en las comunidades.