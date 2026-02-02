Entregan obras por casi 27 mdp en Oblatos y Blanco y Cuéllar para fortalecer espacios públicos y educativos

Con una inversión cercana a los 27 millones de pesos, el Gobierno de Guadalajara entregó obras estratégicas en beneficio de comunidades de las colonias Oblatos y Blanco y Cuéllar, enfocadas en la recuperación de espacios públicos, el impulso al deporte y el fortalecimiento de la infraestructura educativa.

Vero Delgadillo, encabezó la entrega de la rehabilitación de la Unidad Deportiva Esteban Loera y de la Primaria Albert Einstein

Durante el Martes Comunitario, la Presidenta Municipal, Vero Delgadillo, entregó a vecinas y vecinos de Oblatos la Unidad Deportiva Esteban Loera, conocida como “Los Mayates”, rehabilitada con una inversión de 6.8 millones de pesos. Los trabajos se realizaron en dos etapas e incluyeron la renovación del pasto sintético de las canchas de futbol, instalación de redes, malla ciclónica, pintura de mobiliario y rehabilitación de la bodega, así como la mejora de áreas lúdicas, colocación de equipos de calistenia, rehabilitación de andadores y accesos.

Al destacar la importancia de estos espacios para la convivencia y el desarrollo de niñas, niños y jóvenes, la alcaldesa subrayó que la recuperación de áreas deportivas contribuye a hacer comunidad y a generar entornos más seguros. Como parte del compromiso con el cuidado del espacio, se realizó la plantación simbólica de un árbol y se acordó la rehabilitación de banquetas prioritarias, con una inversión adicional de 500 mil pesos.

Vero Delgadillo, encabezó la entrega de la rehabilitación de la Unidad Deportiva Esteban Loera y de la Primaria Albert Einstein

En coordinación con el Gobierno del Estado, Vero Delgadillo y el Gobernador Pablo Lemus también entregaron la rehabilitación de la Escuela Primaria Albert Einstein, en la colonia Blanco y Cuéllar, obra que representó una inversión conjunta de 19.8 millones de pesos. Los trabajos incluyeron la remodelación de aulas, pisos, ventanas, puertas, luminarias, instalación eléctrica, baños, cancha y área de comedor, además de mejoras estructurales.

Mientras el Gobierno de Guadalajara se encargó de la mejora del exterior del plantel, principalmente banquetas e iluminación, el Gobierno del Estado realizó la rehabilitación interna a través del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Jalisco. Estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer la educación pública, que contempla la rehabilitación de 60 planteles en la ciudad durante 2026, con una inversión estatal cercana a los 600 millones de pesos.

Vero Delgadillo, encabezó la entrega de la rehabilitación de la Unidad Deportiva Esteban Loera y de la Primaria Albert Einstein

Con la entrega de estas obras, el Ayuntamiento de Guadalajara reiteró su compromiso de invertir en infraestructura que impacte directamente en la calidad de vida de la ciudadanía y fomente el bienestar de las comunidades tapatías.