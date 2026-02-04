La Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Jalisco concluyó exitosamente el esquema de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) dirigido a la población LGBTTTIQ+, como parte de una estrategia interinstitucional enfocada en garantizar el derecho a la salud desde un enfoque de inclusión y no discriminación.

Concluye Jalisco esquema de vacunación contra el VPH para población LGBTTTIQ+ (Cortesía)

Durante la tercera y última etapa de esta estrategia, coordinada por la Dirección de Diversidad Sexual (DDS) en colaboración con la asociación civil Chixs Salud Para Todxs, se aplicaron 98 dosis correspondientes a la tercera aplicación del biológico, con lo que se completó el esquema de protección integral para las y los asistentes.

Este esfuerzo forma parte de una política pública que busca fortalecer el acceso a servicios de salud sin estigmas, mediante la colaboración con sociedad civil organizada, lo que ha permitido acercar biológicos esenciales y pruebas de detección oportuna a poblaciones históricamente excluidas.

La primera jornada de vacunación se llevó a cabo en julio de 2025, cuando se aplicaron 364 vacunas a más de 150 personas, quienes acudieron tanto por segundas dosis contra el VPH como para completar esquemas básicos o recibir refuerzos de otros biológicos. Este primer ejercicio sentó las bases para una respuesta ciudadana positiva que se reflejó con mayor alcance en las siguientes etapas.

En la segunda jornada, realizada en septiembre, se amplió la cobertura con la aplicación de 523 dosis adicionales. De estas, 204 correspondieron a vacunas contra el VPH, 148 a Hepatitis B, 111 a Tétanos, 50 a Neumococo 13 y diez a DTP, con el objetivo de ofrecer una protección integral a las personas participantes.

De manera complementaria, se fortalecieron las acciones de prevención diagnóstica con la aplicación de 70 pruebas rápidas de Hepatitis C y VIH, así como 50 pruebas para la detección de Sífilis, consolidando un enfoque preventivo y de atención temprana en salud sexual.

Viviana Daniela Arce Corona, Directora de Diversidad Sexual, señaló que el objetivo central de estas jornadas es generar entornos seguros donde la población LGBTTTIQ+ pueda ejercer plenamente sus derechos fundamentales. Asimismo, reafirmó que la colaboración con organizaciones de la sociedad civil es clave para brindar una atención interdisciplinaria, cercana y efectiva.

Esta jornada de salud se alinea con los resultados del primer informe anual del Mecanismo de Atención a Víctimas de Discriminación (MAVID), en el que el acceso a servicios concentró el 71.2 por ciento de las quejas registradas, evidenciando la necesidad de políticas públicas que atiendan estas brechas estructurales.

Con la conclusión exitosa del esquema de vacunación para 98 personas en su tercera aplicación, la Dirección de Diversidad Sexual demuestra su capacidad operativa para transformar necesidades detectadas en soluciones tangibles, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jalisco con la salud, el bienestar y la dignidad de la población diversa.