Activa SEMADET Emergencia Atmosférica en El Salto y Tlajomulco de Zúñiga

Para proteger la salud de la población ante el humo generado por un incendio en la Presa El Ahogado, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) activó una Emergencia Atmosférica la noche del 17 de febrero, a las 22:50 horas, la cual permanecerá vigente hasta que el siniestro sea extinguido en su totalidad y se restablezcan condiciones adecuadas de calidad del aire.

La medida preventiva aplica en el municipio de El Salto, principalmente en las colonias El Quince, Parques del Castillo, San José del Castillo, Fraccionamiento El Mirador y Galaxia Bonito Jalisco, así como en Tlajomulco de Zúñiga, donde afecta a las zonas de La Alameda y Zapote del Valle. La decisión se tomó luego de detectar presencia de humo mediante la modelación de la pluma contaminante, además de registrarse condiciones ambientales que representan un riesgo para la salud.

En atención al protocolo del Gobierno del Estado para proteger a la comunidad educativa, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) informó que este 18 de febrero se suspenden las clases presenciales en el turno vespertino en todos los niveles educativos en las colonias afectadas de ambos municipios. Asimismo, en el turno matutino se mantienen suspendidas las actividades al aire libre como medida preventiva.

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el incendio ha afectado cinco hectáreas en total, de las cuales dos continúan con fuego activo, por lo que los trabajos de control y extinción se mantienen en curso.

SEMADET exhortó a la población a evitar actividades al aire libre, mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo, usar cubrebocas en caso de salir y mantenerse atenta a la información oficial, así como a seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades.

La calidad del aire puede consultarse en tiempo real a través de la cuenta de X @AireySaludAMG, en el sitio https://aire.jalisco.gob.mx/ y mediante la aplicación Jalisco Alerta, disponible para dispositivos Android e iOS.