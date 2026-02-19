Acuerdan CGES e Instituto de Justicia Alternativa capacitación y promoción de la cultura de paz

Con el objetivo de fortalecer la cultura de paz, la atención temprana de conflictos y la construcción de una sociedad libre de violencia, la Coordinación General Estratégica de Seguridad (CGES) y el Instituto de Justicia Alternativa (IJA) firmaron un convenio de colaboración para impulsar la capacitación del personal de seguridad pública en mecanismos alternativos de solución de controversias.

A través de este acuerdo, el personal de la CGES, sus dependencias agrupadas y entidades sectorizadas recibirá formación especializada en Cultura de Paz y Mecanismos Alternativos, priorizando la preparación de agentes de paz dentro de los cuerpos de seguridad ciudadana.

El titular de la CGES, Roberto Alarcón Estrada, destacó que este convenio beneficiará principalmente al personal de la Fiscalía Estatal, la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, así como a otras dependencias relacionadas con la seguridad pública.

“Es un gran logro que hoy tenemos y que permitirá que nuestro personal se capacite en esta materia, además de integrarse a diplomados que contribuyan a la despresurización de conflictos y a evitar la escalada de situaciones que, eventualmente, podrían derivar en la comisión de delitos”, subrayó.

Los cursos impartidos por el Instituto de Justicia Alternativa estarán enfocados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que incluyen herramientas como la mediación, la conciliación, las prácticas restaurativas y la promoción de la cultura de paz, con el fin de atender conflictos vecinales y sociales desde una perspectiva preventiva.

Por su parte, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, Director General del IJA, celebró la visión de la Coordinación General Estratégica de Seguridad al apostar por la construcción de la paz mediante el conocimiento, la capacitación y el manejo adecuado de los conflictos.

“Compartimos la visión de atender los delitos cuando son incipientes y de fortalecer las competencias de los servidores públicos para prevenir que los conflictos escalen. Este convenio formaliza un trabajo conjunto que ya veníamos realizando en beneficio de la sociedad”, expresó.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes Alfonso Briseño Torres, Director General de Gestión Transversal de la CGES; y Xavier Marconi Montero Villanueva, Secretario Técnico del IJA.

Como testigos de honor participaron Salvador González de los Santos, Fiscal Estatal; Juan González Castañeda, Comisario General de la Secretaría de Seguridad Estatal; Edna Montoya Sánchez, Secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas; Perla Lorena López Guízar, Secretaria Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad; y Miguel Mauricio Guadalupe Meléndrez Aldrete, Director General de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social.

Este convenio consolida una estrategia integral para la prevención de la violencia y la atención pacífica de los conflictos, promoviendo una cultura de diálogo, legalidad y respeto en Jalisco.