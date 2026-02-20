Anuncia Gobierno de Jalisco inversión de 100 millones de pesos para productores lecheros de la Región Altos del estado

La inversión pública y privada busca fortalecer la producción lechera, mejorar la infraestructura y respaldar a miles de familias productoras en la Región Altos.

Como parte de una estrategia conjunta entre el gobierno estatal y la iniciativa privada para fortalecer el sector agropecuario, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, anunció una bolsa de inversión de 100 millones de pesos destinada a productores de leche de la Región Altos, con el objetivo de mejorar la productividad, calidad del producto y competitividad del estado como líder agroalimentario del país.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus encabeza entrega de apoyos a productores de leche de San Juan de los Lagos y región Altos Norte

El mandatario estatal aseguró que su administración busca atender las necesidades del campo ante la falta de apoyos federales, mediante recursos dirigidos a infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de la cadena productiva.

La inversión contempla inicialmente 40 millones de pesos en apoyos directos para productores, además de 5 millones para la adquisición de semen cárnico y otros 5 millones para el fortalecimiento de centros de acopio de leche, con lo que se alcanzará la bolsa global de 100 millones de pesos.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco adquirió una descremadora instalada en el Centro de Acopio de Leche “Peregrinos”, en San Juan de los Lagos, con una inversión de 15 millones de pesos. La planta tiene capacidad para procesar 10 mil litros por hora, cuenta con tanques de almacenamiento de hasta 40 mil litros, sistema automatizado de limpieza, caldera de termización y torre de enfriamiento, lo que permitirá mejorar la calidad e inocuidad del producto.

La estrategia incluye también un convenio con la empresa Santa Clara para la adquisición de 34 tanques de enfriamiento de leche, con inversión de 5.5 millones de pesos, que serán entregados en comodato a asociaciones ganaderas de Encarnación de Díaz, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. Cada tanque tendrá capacidad de mil litros y permitirá conservar adecuadamente el producto, además de facilitar la integración de los productores a la cadena formal de suministro mediante asistencia técnica y capacitación.

La inversión en la región contempla además 1.5 millones de pesos para la construcción de una nave en el Lienzo Charro destinada a la exposición de ganado bovino y equino, así como recursos adicionales para infraestructura ganadera que alcanzan 8 millones de pesos, financiados mediante aportaciones del gobierno estatal, municipal, asociaciones ganaderas y la iniciativa privada. Estos espacios permitirán realizar exposiciones y subastas de ganado para impulsar la economía local.

Autoridades estatales destacaron que estos proyectos garantizan la producción, conservación y calidad de la leche con destino tanto al mercado local como nacional. Representantes del sector ganadero señalaron que los apoyos llegan en un momento clave ante la crisis del campo, y reconocieron el compromiso del gobierno estatal para fortalecer la actividad productiva.

Jalisco se mantiene como líder nacional en producción lechera con 2 mil 845 millones de litros registrados en 2024, equivalente a 20.9 por ciento de la producción nacional, es decir, más de 2.5 millones de litros diarios. Los principales municipios productores son Tepatitlán, San Juan de los Lagos y San Miguel el Alto, actividad que beneficia a más de 16 mil familias y pequeñas unidades productivas, generando uno de cada cinco litros consumidos en el país.

Durante el evento también se presentó la Campaña Nacional para el Fomento del Consumo de Leche “El Círculo Blanco”, con inversión estatal de 550 mil pesos para impulsar la productividad y competitividad del sector.

En el marco de la gira de trabajo, el gobernador supervisó además acciones vinculadas al turismo religioso en San Juan de los Lagos, donde visitó el mirador de La Cruz, obra destinada a fortalecer la atracción de visitantes en uno de los principales centros de peregrinación del país.