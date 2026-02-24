Transporte público y actividad comercial operan con normalidad en Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó que este martes el servicio de transporte público opera con normalidad en todo el estado, tras el despliegue de acciones coordinadas para garantizar la movilidad y el desarrollo de las actividades cotidianas.

A través de la Secretaría del Transporte, se dio a conocer que en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) reporta operación al 100 por ciento, mientras que las rutas convencionales iniciaron servicios con un 60 por ciento de cobertura, la cual se prevé incremente de manera gradual durante el transcurso del día.

En cuanto a la actividad comercial, las autoridades señalaron que el Mercado de Abastos trabaja con normalidad, al igual que la mayoría de los comercios establecidos en la ciudad.

Asimismo, las tiendas de autoservicio y de conveniencia comenzaron a abrir de manera regular desde temprana hora, y se informó que en los próximos minutos iniciará la operación de las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras.

El Gobierno del Estado reiteró su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y garantizar condiciones de movilidad, abasto y servicios que permitan el desarrollo normal de la vida diaria.