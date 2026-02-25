Instala Fiscalía agencias especiales para recibir denuncias por robos e incendios de vehículos y negocios

Con el objetivo de facilitar la atención a las personas afectadas por los hechos violentos registrados el pasado domingo 22 de febrero, la Fiscalía del Estado instaló agencias especiales del Ministerio Público para recibir denuncias relacionadas con el robo e incendio de vehículos, así como de negocios.

La dependencia informó que las víctimas pueden acudir a las instalaciones de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, ubicadas en la calle 14, número 2567, en la Zona Industrial de Guadalajara, donde personal capacitado brindará atención directa para el inicio de las carpetas de investigación correspondientes.

Asimismo, se habilitó el número de WhatsApp 33-1046-6984, disponible para ofrecer orientación, resolver dudas y proporcionar información adicional sobre los procedimientos a seguir.

La Fiscalía detalló que todas las delegaciones regionales del estado también se encuentran disponibles para recibir denuncias de hechos ocurridos fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con el fin de garantizar el acceso a la justicia en todo el territorio jalisciense.

Para conocer la ubicación de la agencia más cercana, las y los interesados pueden consultar el sitio oficial:

https://fiscalia.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/agencias-del-ministerio-publico/delegaciones-regionales

La dependencia reiteró el llamado a denunciar, ya que la información aportada por las víctimas resulta fundamental para el esclarecimiento de los hechos y el avance de las investigaciones.