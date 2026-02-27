Alcanza Jalisco 2.5 millones de dosis aplicadas contra el sarampión

Jalisco consolidó su liderazgo nacional en materia de vacunación contra el sarampión al alcanzar la aplicación de 2 millones 500 mil dosis, resultado del esfuerzo coordinado de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el OPD Servicios de Salud Jalisco, IMSS, ISSSTE y SEDENA, mediante brigadas desplegadas en los 125 municipios del estado.

Sarampión (Cortesía)

Este avance es producto de una estrategia integral de vacunación, que contempla la operación de más de 580 unidades de salud en todo el territorio jalisciense, así como módulos extramuros ubicados en puntos estratégicos para acercar los servicios a comunidades de difícil acceso. La vacuna contra el sarampión y otros biológicos incluidos en la Cartilla Nacional de Salud se aplican de manera gratuita.

El Director General de Salud Pública de la SSJ, Roberto Carlos Rivera Ávila, destacó la importancia de mantener y reforzar estos esfuerzos, al subrayar que aún existen sectores vulnerables con esquemas incompletos.

“Superar los 2.5 millones de dosis es un gran logro y refleja el compromiso de Jalisco con la salud de su población; sin embargo, no podemos bajar la guardia. Todavía hay personas que no cuentan con un esquema completo o incluso iniciado, y hacia ellas están dirigidos nuestros esfuerzos actuales”, puntualizó.

La dependencia estatal hizo un llamado especial a madres y padres de familia para que aprovechen el fin de semana y acudan a su unidad de salud más cercana a vacunar a sus hijas e hijos. Las clínicas y módulos extramuros atenderán sin necesidad de cita previa y de forma gratuita.

Sarampión (HECTOR HERNANDEZ/Cortesía)

Asimismo, se recordó la importancia de aplicar la dosis cero a bebés de 6 a 11 meses de edad, para posteriormente continuar con su esquema regular, como medida preventiva ante el riesgo de contagio.

Rivera Ávila reiteró que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, que puede derivar en complicaciones graves, especialmente en menores de edad y personas sin esquemas completos de vacunación. Por ello, exhortó a la ciudadanía a revisar la Cartilla Nacional de Salud y verificar que todos los integrantes de la familia cuenten con las dosis correspondientes.

Para conocer la ubicación del módulo de vacunación más cercano, la población puede consultar el sitio webenequipocontraelsarampion.jalisco.gob.mx, o comunicarse a la Línea Salud Jalisco 33-3823-3220, disponible las 24 horas, los 365 días del año.

Finalmente, se recordó que más del 90 por ciento de los casos confirmados de sarampión en Jalisco se han presentado en personas que no contaban con esquemas completos de vacunación, por lo que se reiteró la importancia de acudir oportunamente a los servicios de salud.