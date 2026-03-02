Zapopan impulsa el deporte con clínica del Real Madrid para niñas y niños

Zapopan fue sede de una clínica deportiva encabezada por figuras históricas del Real Madrid, como parte de una estrategia del Consejo Municipal del Deporte (Comude) para fomentar la práctica deportiva entre la niñez y adolescencia del municipio.

La iniciativa busca consolidar alianzas internacionales que promuevan valores como la constancia, el liderazgo y el trabajo en equipo desde edades tempranas.

El Presidente Municipal, Juan José Frangie Saade, subrayó que el deporte es una herramienta clave para orientar a las nuevas generaciones hacia entornos positivos.

Destacó que el Ayuntamiento ha apostado por la rehabilitación de espacios públicos, con 73 unidades deportivas ya renovadas de un total de 90, y la meta de intervenir el resto durante la actual administración. Recordó que muchas de estas instalaciones, antes en condiciones precarias, hoy ofrecen espacios dignos para la práctica de hasta ocho disciplinas.

A poco menos de 100 días del arranque del Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, el alcalde reiteró el compromiso de Zapopan para posicionarse como una de las mejores anfitrionas. En ese contexto, se resaltó la importancia de generar eventos de talla internacional que proyecten al municipio y fortalezcan su imagen en el escenario global.

La clínica reunió a 100 niñas y niños de entre 11 y 16 años, quienes fueron seleccionados para entrenar con exjugadores como Iker Casillas, Luis Figo, Fernando Morientes y Fernando Hierro.

Durante la jornada, las leyendas del futbol mundial alentaron a los participantes a perseguir sus metas con disciplina y entrega, en un ambiente marcado por la seguridad, la confianza y la colaboración entre autoridades y organizadores.