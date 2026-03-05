Cancela Gobierno de Jalisco aumento a 14 pesos en tarifa del transporte público

El Gobierno de Jalisco anunció la cancelación del incremento a 14 pesos en la tarifa del transporte público y confirmó que el costo del pasaje se mantendrá en 11 pesos a partir del 1 de abril, con el objetivo de privilegiar el diálogo y el consenso con la ciudadanía.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que ningún usuario pagará la tarifa de 14 pesos y que el ajuste a 11 pesos será el único que se aplicará durante su administración. Explicó que el subsidio se mantendrá vigente para todos los métodos de pago, ya sea con efectivo, Tarjeta Única o las tarjetas del sistema Mi Movilidad.

El mandatario estatal también confirmó que continuará la tarifa preferencial para estudiantes, quienes seguirán pagando cinco pesos por viaje sin importar la institución educativa a la que pertenezcan. Para acceder a este beneficio deberán acreditar su condición mediante la Clave Única de Registro de Población (CURP) y su kardex académico.

Además, se mantendrán los apoyos de transporte gratuito para personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia, familiares de personas desaparecidas y estudiantes beneficiarios de programas de apoyo.

Lemus Navarro añadió que la decisión forma parte de una estrategia que busca fortalecer el sistema de transporte público del estado con un servicio más digno, accesible y eficiente, al tiempo que se mantiene el diálogo con la ciudadanía para tomar decisiones que respondan a las necesidades de las y los usuarios.

PARA SABER

Tarifa general: 11 pesos por pasaje.

11 pesos por pasaje. Inicio de aplicación: 1 de abril.

1 de abril. Métodos de pago: efectivo, Tarjeta Única o tarjetas Mi Movilidad.

efectivo, Tarjeta Única o tarjetas Mi Movilidad. Tarifa para estudiantes: 5 pesos por viaje.

5 pesos por viaje. Requisitos para estudiantes: CURP y kardex académico.

Sectores con transporte gratuito: