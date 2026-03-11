Gala Vallarta–Riviera Nayarit fortalece alianza turística rumbo al Mundial 2026

La edición número 31 de la Gala Puerto Vallarta–Riviera Nayarit arrancó en el Centro Internacional de Convenciones con el objetivo de consolidar a esta región de la Bahía de Banderas como uno de los destinos turísticos más competitivos del Pacífico mexicano.

Gala Vallarta-Rivera Nayarit

Durante tres días (10, 11 y 12 de marzo), el encuentro reúne a más de 750 líderes de la industria turística internacional —entre hoteleros, aerolíneas, operadores mayoristas y compradores— en una agenda que busca fortalecer acuerdos comerciales y definir estrategias para la temporada otoño–invierno.

El evento refleja la estrecha relación turística entre Puerto Vallarta, en Jalisco, y la Riviera Nayarit, dos destinos que comparten la misma bahía y cuya dinámica económica y social está profundamente interconectada. Separados apenas por el río Ameca, ambos territorios funcionan en la práctica como un solo corredor turístico donde diariamente trabajadores del sector hotelero, restaurantero y de servicios cruzan de un estado a otro, mientras los visitantes recorren indistintamente playas, marinas, pueblos costeros y experiencias gastronómicas de ambos lados.

Gala Vallarta-Rivera Nayarit (Barbara Ramos Villalobos)

La secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, destacó que la Gala Vallarta trasciende el protocolo y se ha convertido en un espacio clave para definir tarifas, contratos y alianzas comerciales para los próximos meses. Subrayó que la región representa una de las cartas más fuertes de México ante el turismo internacional, al combinar infraestructura turística de alto nivel con una identidad cultural que incluye íconos como el tequila, el mariachi y una escena gastronómica cada vez más reconocida.

La edición de este año reúne a compradores de Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Países Bajos, Argentina, Colombia, Guatemala y Costa Rica. Participan además 118 hoteles de la región, 59 compradores invitados, 64 mayoristas y 10 empresas especializadas en gestión de destinos, además de representantes de seis destinos turísticos y nueve Pueblos Mágicos que forman parte de la oferta complementaria que se promueve en la bahía.

Gala Vallarta-Rivera Nayarit (Barbara Ramos Villalobos)

El encuentro ocurre en un momento de crecimiento para el destino. Jalisco se mantiene como el segundo estado con mayor oferta de hospedaje en el país con más de 83 mil habitaciones, mientras que Puerto Vallarta inició el año con un incremento de 3.3 por ciento en el movimiento de pasajeros. El aeropuerto internacional mantiene conexión con 42 rutas internacionales y avanza la construcción de su segunda terminal aérea, que duplicará su capacidad operativa hacia 2027.

En el evento participó también Juan Enrique Suárez del Real Tostado, Secretario de Turismo de Nayarit, con quien se reforzó la alianza estratégica entre ambos estados para promover la bahía como un corredor turístico unificado que trasciende fronteras geopolíticas.

Gala Vallarta-Rivera Nayarit

La estrategia conjunta entre Jalisco y Nayarit apuesta cada vez más por el concepto de multidestino, una tendencia creciente entre los viajeros internacionales. La bahía permite combinar sol y playa con turismo de aventura, naturaleza, gastronomía, romance y reuniones de negocios, lo que ha permitido que el visitante extienda su estancia y explore diversos puntos del corredor turístico que va desde Puerto Vallarta hasta los destinos de la Riviera Nayarit.

Este impulso cobra especial relevancia ante el contexto internacional que vivirá México con la Copa Mundial de Futbol de 2026. Aunque Puerto Vallarta no será sede oficial, autoridades y empresarios turísticos prevén que el flujo de visitantes que lleguen al país por el torneo se traduzca en mayor demanda para destinos de playa cercanos a las ciudades sede, lo que abre oportunidades para atraer turismo internacional que buscará complementar su viaje con experiencias en la costa del Pacífico.

Además del Mundial, la región prevé un calendario de eventos turísticos, gastronómicos y culturales durante el año que reforzarán su posicionamiento global.

La Gala Vallarta–Riviera Nayarit se mantiene como uno de los principales escaparates para concretar alianzas comerciales y proyectar la imagen de una bahía que, más allá de las fronteras estatales, funciona como un destino turístico integrado.

Seguridad turística y confianza internacional

Uno de los mensajes centrales que acompañan la edición 31 de la Gala Vallarta–Riviera Nayarit es reafirmar la seguridad del destino.

Autoridades turísticas de Jalisco y Nayarit han subrayado que Puerto Vallarta y los principales puntos de la Riviera Nayarit mantienen operaciones normales y condiciones seguras para visitantes, con presencia coordinada de fuerzas federales y estatales en la región turística.

Hoteles, playas, el malecón, el puerto de cruceros y el aeropuerto internacional continúan funcionando con normalidad, mientras que las carreteras y accesos turísticos se mantienen abiertos y bajo vigilancia.

La Gala también funciona como una vitrina internacional para que operadores turísticos, mayoristas y aerolíneas constaten directamente el funcionamiento del destino y mantengan la confianza en uno de los corredores turísticos más importantes del Pacífico mexicano.