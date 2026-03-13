Puerto Vallarta y Riviera Nayarit concretan casi 5 mil 800 citas de negocio en su gala turística 2026

Con un resultado histórico de 5 mil 796 citas de negocio, concluyó la 31ª edición de la Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit 2026, uno de los encuentros turísticos más relevantes del país, organizado por el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de Turismo.

Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit 2026

El evento reafirmó la posición del corredor turístico del Pacífico mexicano como uno de los destinos con mayor dinamismo del país y un sector que aporta más del nueve por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Jalisco.

La gala se realizó del 10 al 12 de marzo en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, donde se congregaron más de 750 líderes de la industria turística global en tres jornadas de reuniones estratégicas que permitieron superar las cifras registradas en ediciones anteriores.

En esta edición participaron 322 empresas registradas y 558 asistentes, entre ellos 167 agencias mayoristas —casi el doble de las 90 registradas en 2025— y 118 hoteles, responsables de definir tarifas y acuerdos comerciales para las temporadas de otoño e invierno.

Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit 2026

Las más de cinco mil reuniones representan entre 15 y 20 por ciento de la oferta anual de hospedaje de varios hoteles participantes, lo que refleja el peso de estos encuentros para la comercialización del destino.

El evento también integró una visión enfocada en sostenibilidad y responsabilidad social. Por primera vez se aplicó una política de “cero uso de PET”, alineada con estándares internacionales de encuentros sustentables. Además, se abrió espacio a iniciativas comunitarias, como la participación de la red altruista de Puerto Vallarta, que ofreció degustaciones de productos elaborados por niñas y niños con síndrome de Down.

Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit 2026

La agenda incluyó la participación de 73 mayoristas, 60 compradores invitados “Hosted Buyers” y 44 empresas de tours y actividades, además de delegaciones de 18 Pueblos Mágicos y seis destinos turísticos, lo que amplió el intercambio comercial y la promoción de diferentes regiones del territorio.

Durante la reunión también se presentaron los avances de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, proyecto que contempla una inversión cercana a los 9 mil 200 millones de pesos para duplicar su capacidad hacia 2027.

A la par, el destino reforzó su posicionamiento internacional con la estrategia que lo promueve como la “Playa Oficial del Mundial 2026”, impulsando acuerdos anticipados de hospedaje y nuevas oportunidades económicas vinculadas con la justa futbolística.

Gala Puerto Vallarta – Riviera Nayarit 2026 (Barbara Ramos Villalobos)

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