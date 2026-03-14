Se reúnen líderes del turismo en el WMF Connections 2026

Guadalajara fue sede del World Meetings Forum (WMF) Connections 2026, encuentro estratégico del turismo de reuniones que reunió del 9 al 12 de marzo a compradores y organizadores de eventos de México y Latinoamérica. El foro permitió generar acuerdos comerciales y reforzar la posición de Jalisco como uno de los principales destinos del país para congresos, convenciones y viajes de incentivo.

World Meetings Forum (WMF) Connections 2026

Durante el evento, los organizadores pudieron constatar la capacidad logística del estado, cuya Zona Metropolitana de Guadalajara alberga más de 53 mil reuniones anuales. El encuentro fortaleció la cadena de valor del sector turístico y se perfila como una plataforma clave para proyectar al estado ante eventos internacionales próximos.

La edición 2026 destacó por su formato especializado basado en citas de negocio garantizadas, con tres rondas de negociaciones personalizadas. Este esquema facilitó acuerdos comerciales de largo plazo y propició encuentros entre 30 compradores especializados (Hosted Buyers) y los principales proveedores de servicios turísticos de Jalisco.

Además de las reuniones de negocio, los participantes realizaron inspecciones técnicas y experiencias culturales en sedes representativas como Mundo Cuervo y el Centro Cultural Universitario Santander, lo que permitió mostrar la infraestructura turística del estado y su capacidad para recibir grandes eventos internacionales.

World Meetings Forum (WMF) Connections 2026

El foro también subrayó indicadores que posicionan a Jalisco como un destino competitivo: el estado ocupa el segundo lugar nacional en ingresos hoteleros, cuenta con 83 mil 990 habitaciones, y avanza en la modernización del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde se invierten más de 22 mil millones de pesos para ampliar su conectividad internacional. El cierre del encuentro reafirmó que la industria de reuniones en la entidad atraviesa una fase de expansión y consolidación.

Para saber

● La industria de reuniones en Jalisco genera una derrama superior a 7 mil millones de pesos en lo que va del año y emplea a más de 156 mil personas, consolidándose como uno de los principales motores del turismo y la economía del estado.