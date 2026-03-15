Instala SEMADET Comité ProAire para impulsar política pública en materia de calidad del aire en Jalisco

En impulso a políticas públicas en materia de calidad del aire en Jalisco, se instaló el Comité del Programa de Gestión Para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), en una primera sesión en la que participaron representantes de diversas dependencias estatales.

Comité ProAire de Jalisco para generar políticas públicas en materia de calidad del aire (ALICIA REYES )

La instalación fue encabezada por Paola Bauche Petersen, titular de la SEMADET y Presidenta de este Comité, quien explicó que el espacio fortalece la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de la academia, el sector productivo, sociedad civil y municipios, con el propósito de mejorar la calidad del aire en el estado.

“Agradecemos su asistencia a esta primera sesión para la Instalación del Comité ProAire de Jalisco, un espacio de vinculación, consulta y participación, que nos permitirá ampliar las acciones y perspectivas para mejorar el análisis, la atención y el control de la contaminación atmosférica en nuestro estado”, añadió Bauche Petersen.

Durante la sesión Karen de la Cabada Ruíz, Directora General de Calidad del Aire de la SEMADET y Secretaria Técnica del Comité, informó que, actualmente, este órgano se conforma por 15 dependencias de instituciones estatales, entre ellas la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, así como una federal.

Comité ProAire de Jalisco para generar políticas públicas en materia de calidad del aire (ALICIA REYES )

Como parte de los acuerdos, se determinó fortalecer este Comité al incorporar vocalías que representan con voz y voto a los gobiernos municipales, academia, el sector productivo y a la sociedad civil.

Elizabeth Durán Chávez, Directora de la Gestión de la Calidad del Aire en SEMADET y Secretaria Auxiliar, explicó que el ProAire establecerá las estrategias, medidas y acciones necesarias para prevenir, reducir y controlar la contaminación atmosférica.

Detalló que en el caso de Jalisco, la calidad del aire se ve influenciada por emisiones provenientes de fuentes móviles, fuentes fijas, fuentes de área y fuentes naturales, por lo que su atención requiere un enfoque integral.

Durante la sesión se presentó el panorama actual de la calidad del aire en Jalisco, y se dio a conocer la propuesta de reglamento y la estructura de trabajo que guiará la elaboración del Programa.

Comité ProAire de Jalisco para generar políticas públicas en materia de calidad del aire (ALICIA REYES )

Como invitados especiales, se contó con representantes de las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente de la metrópoli, sector industrial, académicos de diversas universidades y colectivos.

SEMADET impulsa acciones de coordinación institucional y participación social para fortalecer las políticas públicas orientadas a mejorar la calidad del aire y proteger la salud de las y los jaliscienses.