Capacitarán a empresas de Jalisco rumbo al Mundial 2026 con distintivo “Yo también juego”

Las pequeñas, medianas y grandes empresas del sector comercio y servicios en Jalisco podrán obtener la insignia “Yo también juego”, un distintivo que reconoce la excelencia en el servicio y que busca preparar a los negocios ante la derrama económica que generará el Copa Mundial de la FIFA 2026. Para lograrlo, el programa ofrece capacitaciones que ahora también podrán cursarse en modalidad virtual.

Gobierno de Jalisco digitaliza programa “Yo también juego” para capacitar negocios rumbo al Mundial 2026

La iniciativa es coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, en alianza con la Secretaría de Turismo de Jalisco y los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan.

El objetivo es brindar herramientas empresariales y mayor visibilidad a los negocios del estado, además de asegurar que los visitantes reciban una atención de calidad durante el evento deportivo internacional.

A la fecha, 60 negocios en Jalisco ya han sido distinguidos tras completar su proceso de formación dentro de este programa, que fue lanzado en septiembre del año pasado como parte de la estrategia estatal para fortalecer la competitividad del sector comercio y servicios.

Gobierno de Jalisco digitaliza programa “Yo también juego” para capacitar negocios rumbo al Mundial 2026

Para facilitar la participación de más empresas, el Gobierno de Jalisco firmó un convenio con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), lo que permitirá que los módulos de capacitación se cursen también de forma digital. Con ello, los negocios podrán elegir entre modalidad presencial o virtual, lo que también permitirá ampliar el acceso a empresas ubicadas en el interior del estado.

Las empresas interesadas deberán acreditar que al menos 70 por ciento de su personal concluyó los cuatro módulos del programa para obtener la insignia. Entre los contenidos se incluyen capacitación en anfitrionía al estilo Jalisco, calidad en el servicio, promoción de espacios incluyentes y sensibilización para prevenir la explotación sexual y laboral de niñas, niños y adolescentes.

Los negocios podrán integrarse a esta estrategia hasta el 26 de junio, con el objetivo de fortalecer la preparación del estado para recibir visitantes de todo el mundo.

Gobierno de Jalisco digitaliza programa “Yo también juego” para capacitar negocios rumbo al Mundial 2026

PARA SABER

Estos son los pasos a seguir para obtener la insignia de manera virtual:

1. Ingreso a plataforma PLAi, en el enlace aprender.plai.mx .

2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta nueva.

3. Ingresa a la ruta de aprendizaje “Yo también juego”.

4. Cursar la ruta de aprendizaje completa.

5. Descargar la constancia.

6. Solicitar la insignia “Yo también juego” ante SEDECO.

Será necesario presentar carta solicitud, constancias oficiales de haber completado satisfactoriamente todos los módulos, carta bajo protesta de decir verdad y acreditar la capacitación del mínimo personal requerido al correo somos26.sedeco@jalisco.gob.mx con el siguiente asunto: IS26-NOMBRE DEL SOLICITANTE.

Las y los interesados en participar pueden comunicarse de 9:00 a 16:00 horas al teléfono 33-3030-2000 extensión 52018, para solicitar informes.