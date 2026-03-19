Bienestar

Las personas también podrán recibir información sobre las características y los requisitos para acceder a uno de estos inmuebles

Infonavit activó punto de venta de viviendas del Bienestar en El Salto, Jalisco

Por Camilo S. Ramírez

El Infonavit activó un punto de venta de viviendas del Bienestar en El Salto, Jalisco, para que las y los trabajadores que cotizan en el Instituto puedan conocer los inmuebles de este programa, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y recibir orientación sobre cómo adquirir una de estas viviendas.

Infonavit: Viviendas del Bienestar en El Salto, Jalisco

La atención se ofrece desde el pasado 17 de marzo, de lunes a domingo, en un horario de 09:00 a 19:00 horas, en el fraccionamiento “Infonavit Parques del Triunfo IV”, ubicado en Libramiento Agua Blanca, a media cuadra de Calzada del Trabajo, en El Salto.

Infonavit: Viviendas del Bienestar en El Salto, Jalisco

Las únicas condiciones que deberán cumplir las y los derechohabientes que estén interesados en estás viviendas son:

  • Tener al menos 6 meses de antigüedad en su trabajo.
  • Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos mensuales.
  • No tener crédito hipotecario con el Instituto.
Infonavit: Viviendas del Bienestar en El Salto, Jalisco

Es importante que las y los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta Infonavit (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los Centros de Servicio INFONAVIT; en estos últimos también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad.

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