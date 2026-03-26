Impulsan iniciativa integral para prevenir y detectar a tiempo la enfermedad renal en Jalisco

La diputada Mónica Magaña presentó una iniciativa de ley con enfoque integral para fortalecer la prevención y detección oportuna de la enfermedad renal en Jalisco, una condición que afecta a cientos de miles de personas en el estado.

La propuesta contempla tamizajes gratuitos, educación en salud, seguimiento médico y la creación de un registro estatal de pacientes, con el objetivo de intervenir antes de que la enfermedad avance a etapas críticas.

Iniciativa de ley para prevenir y detectar a tiempo la enfermedad renal

Durante la presentación, la legisladora subrayó la urgencia de acercar la prevención a la vida cotidiana, ante un panorama en el que muchas familias enfrentan diagnósticos tardíos. “Estamos presentando una iniciativa con un objetivo muy claro: que la salud renal se cuide a tiempo y que ninguna persona esté sola al momento de vivir una condición así. Actualmente vemos que cuando una familia recibe un diagnóstico a tiempo, su vida cambia”, afirmó.

El planteamiento incluye la implementación de tamizajes permanentes en escuelas, centros de salud y campañas comunitarias, con especial atención a personas con factores de riesgo como diabetes e hipertensión. Además, propone la creación de un Registro Estatal de Enfermedad Renal para contar con datos actualizados que permitan mejorar la atención médica y la toma de decisiones públicas.

La iniciativa también apuesta por una mayor coordinación entre instituciones de salud, educación y asistencia social, así como por la capacitación continua del personal médico. A ello se suman acciones de prevención desde lo cotidiano, como la promoción de hábitos saludables —hidratación, alimentación balanceada y actividad física— e incluso la incorporación de contenidos sobre salud renal en espacios educativos. “Cuidar la salud antes de que las cosas se compliquen de forma irreversible. Porque cuando hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos de gastos sumamente complejos… Por eso estamos apostando a atender con prioridad los primeros estadíos”, puntualizó Magaña.

Iniciativa de ley para prevenir y detectar a tiempo la enfermedad renal

En el evento participaron el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, y representantes de la sociedad civil como María Guadalupe García. El funcionario estatal destacó que la detección oportuna permite intervenir para evitar que la enfermedad avance a etapas más graves, al explicar que en sus primeras fases incluso puede revertirse mediante cambios en el estilo de vida.

Por su parte, desde la organización civil se subrayó que la enfermedad renal ya representa un problema de salud pública y que existe un rezago en programas preventivos, por lo que celebraron la iniciativa como un paso para visibilizar y atender esta condición que afecta a cerca de 530 mil personas en Jalisco.

Iniciativa de ley para prevenir y detectar a tiempo la enfermedad renal

En la presentación de la iniciativa participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil que han trabajado en la atención y visibilización de la enfermedad renal, entre ellas Ángeles de la Salud Renal A.C., Trasplantados en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde A.C., Salud Renal Integral Camilo de Lellis Sari A.C., Un Salto con Destino A.C., Un Gesto de Vida A.C., Una Oportunidad de Vida Sociedad de Trasplantados A.C., Fundación Riñón Amigo de México A.C. y Maistro Cleto A.C., quienes han sido clave en la construcción de este planteamiento.