Jalisco lanza “Sumar Maíz” para fortalecer al campo; beneficiará a más de mil productores

Con el objetivo de fortalecer la productividad del campo jalisciense, el Gobierno del Estado puso en marcha el programa “Sumar Maíz”, una estrategia integral que beneficiará a más de mil 200 productores de 12 municipios.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la Inauguración del domo y arranque del programa “Sumar Maíz” de la Asociación Ganadera en Cuquío (ALICIA REYES /Cortesía)

Durante una gira de trabajo en el municipio de Cuquío, el gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó el arranque de este programa, enfocado en mejorar la rentabilidad del cultivo de maíz mediante apoyos directos y la entrega de insumos clave.

“Sumar Maíz” contempla un paquete tecnológico que incluye semilla mejorada, insecticida y productos foliares, herramientas que buscan hacer más eficiente el proceso de cultivo y aumentar la productividad en el campo.

El mandatario estatal destacó la relevancia del sector agroindustrial en la entidad, al señalar que Jalisco se mantiene como uno de los principales motores agroalimentarios del país. En ese sentido, reiteró el compromiso de su administración para impulsar programas de alto impacto y fortalecer la infraestructura agrícola, acorde a la vocación productiva de cada región.

“Sigamos apoyando a nuestros productores del campo, que tengan la maquinaria necesaria y que los insumos lleguen a quienes más lo necesitan”, expresó.

Como parte de la gira, también se entregó infraestructura a la Asociación Ganadera de Cuquío, incluyendo la construcción de un domo con una inversión superior a 559 mil pesos, financiada por el Gobierno estatal y ejecutada por el municipio.

Por su parte, Eduardo Ron Ramos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER Jalisco), informó que además de los apoyos en especie, se implementará un incentivo económico de 150 pesos por tonelada de maíz blanco, cuyo pago comenzará a partir del 1 de abril.

El funcionario explicó que este apoyo estatal complementa los procesos federales, los cuales ya han sido validados, permitiendo que el recurso etiquetado comience a fluir en los próximos días.

Asimismo, detalló que la obra entregada forma parte del proyecto de construcción de infraestructura ganadera que incluye una estructura metálica para la nave del óvalo ganadero y corrales de manejo, espacios que serán utilizados para subastas, con el fin de mejorar los precios de comercialización del ganado.

Estas acciones, señaló, permitirán optimizar las condiciones de manejo, venta y organización del sector pecuario en la región, beneficiando directamente a las y los productores.