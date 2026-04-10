Mónica Magaña impulsa agenda legislativa para proteger a la niñez en Jalisco

Con una agenda enfocada en la protección de la niñez, la diputada local Mónica Magaña ha impulsado durante más de cuatro años diversas iniciativas en el Congreso de Jalisco orientadas a atender los principales riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes, particularmente en materia de seguridad y salud. Sus propuestas buscan fortalecer la prevención, la detección oportuna y la atención integral para este sector de la población.

Mónica Magaña

En el ámbito de la seguridad, la legisladora presentó una iniciativa para prevenir, combatir y erradicar el reclutamiento forzado de menores, además de proponer su tipificación en el Código Penal estatal ante la falta de una legislación federal que atienda esta problemática. La propuesta plantea sanciones de 15 a 30 años de prisión para quienes incurran en este delito, penas que podrían duplicarse en casos de violencia, abuso de confianza o participación de servidores públicos.

“Desde Jalisco lo decimos claro: mientras no exista una ley federal, los criminales seguirán viendo a nuestras niñas y niños como mano de obra barata y desechable, y desde aquí no lo vamos a permitir”, señaló Magaña al presentar la iniciativa, que también contempla sanciones para quienes faciliten o induzcan el reclutamiento de menores, incluso mediante medios digitales.

Mónica Magaña

En materia de salud, su agenda legislativa se enfoca en la atención de enfermedades que afectan directamente a la población infantil y adolescente. Entre las acciones más recientes destaca la iniciativa para la detección oportuna de enfermedad renal crónica, que propone implementar tamizajes gratuitos y permanentes en escuelas, centros de salud y comunidades para identificar factores de riesgo asociados a padecimientos como diabetes, hipertensión y obesidad.

Estas propuestas se suman a otros proyectos impulsados por la legisladora para fortalecer la atención médica y el acompañamiento a pacientes jóvenes y sus familias, como la Ley para la Detección y Tratamiento Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, así como reformas para mejorar la atención de la diabetes tipo 1, con el objetivo de consolidar políticas públicas que prioricen la salud y seguridad de las infancias en Jalisco.

Principales propuestas impulsadas: