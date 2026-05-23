Amplian la cobertura de los Centros de Autismo y Discapacidad Intelectual en Tepatitlán de Morelos

Con una inversión superior a los 160 millones de pesos y el objetivo de acercar atención especializada a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Discapacidad Intelectual (DI), el Gobierno de Jalisco inauguró en Tepatitlán de Morelos el primer Centro Regional de la Red Estatal de Centros de Autismo y Discapacidad Intelectual.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del Centro de Autismo de Tepatitlán

El espacio representa el inicio de una estrategia estatal que, por primera vez, lleva este modelo de atención fuera del Área Metropolitana de Guadalajara. El siguiente centro proyectado por la administración estatal se construirá en Puerto Vallarta.

Durante la inauguración, el gobernador Pablo Lemus Navarro afirmó que este proyecto busca ampliar la cobertura de atención con infraestructura digna y personal especializado para las familias jaliscienses.

“Hoy es uno de esos días que hace que todo valga la pena (...) Cuando visibilizas una situación, inmediatamente esto tiene un factor de socialización y la gente se acerca”, expresó el mandatario estatal ante familias, especialistas y habitantes de la región Altos Sur.

Lemus destacó además la participación de los gobiernos municipales para concretar los proyectos mediante la donación de predios, como ocurrió en Tepatitlán de Morelos y sucederá en Puerto Vallarta.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del Centro de Autismo de Tepatitlán

El nuevo centro fue construido por la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y dará atención especializada a habitantes de 12 municipios de la región Altos Sur, entre ellos Tepatitlán, Arandas, Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Acatic, Yahualica de González Gallo y San Julián.

La atención estará dirigida a niñas, niños, adolescentes y personas adultas de entre 3 y 60 años, quienes podrán acceder a servicios de diagnóstico, rehabilitación, terapias especializadas y acompañamiento familiar. También se ofrecerán talleres prelaborales enfocados en fortalecer la autonomía e inclusión social de personas de 15 a 60 años.

El gobernador recordó que el impulso de este tipo de espacios comenzó hace más de una década en municipios como Guadalajara y Zapopan, y aseguró que el modelo continuará expandiéndose en distintas regiones del estado.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del Centro de Autismo de Tepatitlán

La presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, señaló que la apertura del centro responde a una deuda histórica con familias que durante años tuvieron que trasladarse hasta el Área Metropolitana de Guadalajara para acceder a terapias y diagnósticos especializados.

“Aquellas familias nos enseñaron algo que nunca hemos olvidado, que cuando existe atención oportuna, acompañamiento especializado y una comunidad dispuesta a sumar esfuerzos, las oportunidades se multiplican, por eso seguimos creciendo”, afirmó.

Villa de Lemus añadió que este espacio representa una visión de inclusión basada en derechos humanos y en la posibilidad de construir autonomía para las personas con TEA y DI.

“Gracias por demostrar que la infraestructura se puede construir con sensibilidad humana”, subrayó.

El complejo contempla cinco edificios con áreas de recepción, administración, consultorios de terapia, talleres y salón de usos múltiples, además de explanada, huertos, cancha deportiva, estacionamiento con caseta de seguridad y plazoleta peatonal.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del Centro de Autismo de Tepatitlán

Como parte de las obras complementarias, la SIOP realizó trabajos de pavimentación en la calle Nicolás Bravo, con concreto hidráulico, instalaciones hidrosanitarias, banquetas, arbolado e iluminación.

El presidente municipal de Tepatitlán de Morelos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias, calificó el centro como un símbolo de responsabilidad social y destacó que el proyecto detonará desarrollo urbano y bienestar en la zona oriente del municipio.

“Su visita nos honra y refrenda el compromiso que el Gobierno de Jalisco tiene con los tepatitlenses, con la región de Los Altos y con las causas más nobles de nuestra sociedad”, señaló el alcalde.

Añadió que el municipio continuará realizando obras complementarias para mejorar el entorno urbano de las colonias cercanas al nuevo complejo.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del Centro de Autismo de Tepatitlán

En representación de las personas que serán beneficiadas, Juan Carlos Padilla De Alba, joven que vive con TEA, celebró la apertura del espacio y destacó su significado para la comunidad autista.

“Lo que antes solo era una piedra hoy es una realidad, un Centro de Autismo que marca la dignidad de la comunidad autista y aquí estarán todas nuestras necesidades, nuestras esperanzas y nuestros sueños”, expresó.

Felipe Gómez García, CEO de Grupo VIDA, destacó que la consolidación del proyecto permitirá avanzar en la detección y atención oportuna de niñas y niños dentro del espectro autista en Jalisco.

El modelo de atención contempla sesiones semanales durante un periodo de dos años, con el objetivo de ampliar la cobertura y ofrecer acompañamiento continuo a las familias usuarias.

Entre los servicios que ofrecerá el centro se encuentran evaluación y diagnóstico, rehabilitación física y psicomotricidad, estimulación cognitiva, consulta médica, trabajo social, terapia especializada para TEA y DI, terapia de comunicación y lenguaje, terapia ocupacional y atención psicológica para familiares.

Asimismo, se impartirán talleres prelaborales adaptados a las actividades productivas de la región Altos Sur.

De acuerdo con cifras presentadas durante la inauguración, el centro tendrá impacto potencial en 58 mil 897 personas con discapacidad, limitación o alguna condición mental en la región, de las cuales 16 mil 188 viven en Tepatitlán de Morelos.

Las autoridades estatales señalaron que uno de los objetivos de esta red es también generar información más precisa sobre la población que vive con TEA y discapacidad intelectual, ante la falta de estadísticas desagregadas en estudios nacionales.

El Centro Regional de Autismo y Discapacidad Intelectual se ubica en la calle Galaxia 215, colonia Lomas del Carmen, en Tepatitlán de Morelos, y brindará atención de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas.

Las personas interesadas deberán registrarse en lista de espera llamando al teléfono 33-3030-4770, opción 2, proporcionando CURP, edad, municipio de residencia, nombre de madre, padre o tutor, correo electrónico y dos teléfonos de contacto.

Posteriormente recibirán una llamada para valoración y orientación especializada.

Asistieron al evento Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco; Miguel Ángel Esquivias Esquivias, presidente municipal de Tepatitlán de Morelos; Felipe Gómez García, CEO de Grupo VIDA; Juan Carlos Padilla De Alba, representante de la comunidad con TEA; además de legisladoras y legisladores locales, alcaldes y alcaldesas de la región Altos Sur, servidores públicos estatales y municipales, así como familias y vecinos de Tepatitlán.

El Gobernador del Estado, Pablo Lemus, encabeza la inauguración del Centro de Autismo de Tepatitlán

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