Familias de Acogida: una alternativa para proteger a la niñez en Jalisco

En el marco del Día del Acogimiento Familiar en México, que se conmemora el 31 de mayo, el Sistema DIF Jalisco destacó la importancia del Programa de Familias de Acogida, una estrategia que busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar seguro y protector cuando, por diversas circunstancias, no pueden permanecer temporalmente con su familia de origen.

Esta medida representa una alternativa a la institucionalización y está dirigida a menores de edad que han sido víctimas de negligencia, abandono, abuso o violencia.

A diferencia de la adopción, el acogimiento familiar es una medida temporal enfocada en ofrecer cuidado, estabilidad emocional y acompañamiento mientras se define la situación jurídica de las y los menores.

DIF Jalisco impulsa la capacitación y certificación de familias de acogida en todo el estado

A través del Modelo Nacional de Cuidados Alternativos, DIF Jalisco capacita y certifica a las familias interesadas en participar, quienes deben cumplir un proceso de evaluación psicológica, socioeconómica y jurídica para garantizar condiciones adecuadas de protección.

“El acogimiento familiar es de manera temporal en tanto se resuelve la situación jurídica de los niños; no es la antesala a la adopción, es lo que necesitan para crecer y desarrollarse en un entorno saludable, amoroso y de protección”, señaló Yesica Samantha Raygoza Jiménez, jefa de Adopciones y Acogimiento Familiar de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La integración de una niña, niño o adolescente a una familia de acogida se realiza bajo el principio del interés superior de la niñez, considerando sus necesidades específicas y la compatibilidad con el entorno familiar. Durante todo el proceso, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y sus 41 delegaciones municipales, además de una regional en la Zona Valles, brindan seguimiento psicosocial, asesoría y monitoreo permanente.

Con ello, el programa busca reducir la institucionalización, favorecer el desarrollo emocional de las infancias y fortalecer la corresponsabilidad social en la protección y restitución de sus derechos.

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PARA SABER

Entre los principales beneficios del acogimiento familiar temporal se encuentran: