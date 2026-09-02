Los murciélagos podrían tener una respuesta evolutiva capaz de ayudar a la ciencia a entender cómo prevenir el cáncer. Un estudio publicado en la revista Nature identificó en ellos genes relacionados simultáneamente con la defensa frente a virus, el envejecimiento y la supresión de tumores.

La investigación, encabezada por científicos de Penn State y con participación de especialistas de otras instituciones, analizó los genomas de ocho especies de murciélagos y realizó estudios celulares en laboratorio. Los investigadores encontraron que varias adaptaciones presentes en estos animales se concentran en genes que participan en procesos asociados con enfermedades, inmunidad y longevidad.

El hallazgo resulta especialmente relevante porque los murciélagos desafían una de las tendencias observadas en otros mamíferos: aunque muchas especies son pequeñas, algunas pueden alcanzar edades considerablemente mayores que otros animales de tamaño similar.

Una defensa frente al daño celular

De acuerdo con los investigadores, una de las claves podría encontrarse en la manera en que las células de los murciélagos responden al daño que puede conducir al desarrollo de tumores.

Existen, de manera general, tres estrategias para impedir que una célula dañada termine originando cáncer: prevenir el daño, reparar el ADN afectado o eliminar las células que ya presentan alteraciones. Los murciélagos longevos parecen recurrir especialmente a esta última vía. En lugar de depender únicamente de la reparación del ADN, sus organismos pueden favorecer la eliminación de células dañadas y su sustitución por células nuevas, reduciendo así las posibilidades de que acumulen mutaciones capaces de favorecer un tumor.

Los investigadores observaron además modificaciones genéticas asociadas con la respuesta frente a virus de ADN, mientras que otros cambios parecen contribuir a mantener una respuesta inmunitaria más flexible frente a virus de ARN, capaces de evolucionar rápidamente.

Esta capacidad resulta particularmente interesante porque los murciélagos pueden albergar diversos virus sin desarrollar necesariamente las enfermedades que esos mismos patógenos pueden provocar cuando infectan a otros mamíferos.

Para los científicos, la coincidencia entre los mecanismos de inmunidad, envejecimiento y control del cáncer sugiere que estos procesos no deberían estudiarse siempre como fenómenos separados.

¿Puede servir para tratar el cáncer en humanos?

El descubrimiento no significa que exista actualmente un tratamiento contra el cáncer basado en genes de murciélago, pero su importancia está en identificar mecanismos biológicos que podrían convertirse en nuevas líneas de investigación.

Comprender cómo estos animales eliminan células dañadas sin provocar un agotamiento de sus defensas podría ayudar a estudiar estrategias preventivas contra los tumores y, potencialmente, otros problemas asociados con el envejecimiento.

Los autores plantean que, en lugar de buscar por separado los mecanismos responsables de la longevidad, la inmunidad y la resistencia al cáncer, una estrategia podría ser estudiar precisamente los genes en los que estos procesos se cruzan.