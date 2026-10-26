Llama IMSS Jalisco a completar esquemas de vacunación contra la poliomielitis

En el marco del Día Mundial contra la Poliomielitis, conmemorado el 24 de octubre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco llamó a las familias a revisar la Cartilla Nacional de Salud de niñas y niños y completar los esquemas de vacunación correspondientes a su edad.

El médico epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 79, Juan José Atilano García, explicó que la poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por un virus que puede afectar el sistema nervioso y provocar, en los casos más graves, debilidad muscular y parálisis.

De acuerdo con el especialista, aunque las campañas internacionales de vacunación han reducido en más de 99 por ciento los casos de poliomielitis causados por el poliovirus salvaje desde 1988, la enfermedad todavía no ha sido erradicada en todo el mundo. Por ello, mantener una alta cobertura de vacunación resulta fundamental para proteger a la población y evitar la reintroducción del virus.

El contagio ocurre principalmente por vía fecal-oral, mediante el contacto con agua, alimentos u objetos contaminados. Ante este riesgo, el epidemiólogo también recomendó reforzar las medidas de higiene, particularmente el lavado frecuente de manos con agua y jabón.

Entre los síntomas iniciales de la enfermedad pueden presentarse fiebre, cansancio y dolor de cabeza. En los casos en que existe afectación del sistema nervioso, pueden aparecer debilidad muscular y dificultades para caminar. Ante la aparición repentina de síntomas neurológicos, el especialista recomendó acudir a recibir atención médica para una valoración oportuna.

El IMSS Jalisco invitó a madres, padres y tutores a acudir a su Unidad de Medicina Familiar para verificar que las niñas y los niños cuenten con las vacunas correspondientes a su edad.

El instituto recordó que mantener completos los esquemas de vacunación no solo contribuye a proteger la salud individual, sino también a sostener los avances internacionales para lograr la erradicación de la poliomielitis.