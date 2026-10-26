Renovarán la potabilizadora de Miravalle con una inversión por etapas

La Planta Potabilizadora número 1 (PP1), ubicada en Miravalle, será reconstruida por etapas para mejorar la calidad del agua que llega a los hogares de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Así lo informó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante una visita de supervisión difundida este lunes en sus redes sociales, donde mostró las condiciones del agua que actualmente sale de uno de los módulos de la instalación.

El mandatario señaló que el agua proveniente del lago de Chapala llega en condiciones adecuadas a la planta y que las decisiones tomadas durante las últimas semanas comienzan a reflejar resultados. Sin embargo, explicó que las instalaciones requieren una renovación de fondo, pues los sistemas de filtrado y potabilización datan de 1964.

Lemus precisó que el proyecto no consiste únicamente en remodelar la infraestructura existente, sino en construir una nueva planta, mientras se mantienen en funcionamiento las instalaciones actuales para evitar interrumpir el servicio.

Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco

Obras en etapas para mantener la operación

Durante el recorrido, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, David Zamora Bueno, explicó que los trabajos comenzaron en un terreno que se encontraba en desuso, donde se desarrolla una primera etapa con capacidad de 2 mil litros por segundo. Para ello, se realizaron trabajos de relleno de más de cuatro metros y se construyó un muro de contención, además de avanzar en los clarificadores.

De acuerdo con el funcionario, esta fase estará concluida a más tardar a finales de marzo de 2027. Paralelamente, el Gobierno estatal prevé iniciar, en un plazo de 15 días, las licitaciones para demoler la Unidad 1 y construir un nuevo módulo con capacidad de mil litros por segundo.

El objetivo, indicó Zamora, es que en julio de 2027 la planta alcance una primera capacidad conjunta de 3 mil litros por segundo. La ejecución por etapas permitirá incorporar los nuevos módulos sin detener la operación de la infraestructura que actualmente abastece a la ciudad.

Además de la construcción, Lemus destacó que en el corto plazo se trabaja en el cambio de los sistemas de filtrado de la PP1, con la intención de mejorar más rápidamente la calidad del agua distribuida a los hogares metropolitanos.

El gobernador adelantó que la supervisión continuaría en la zona de Las Pintas para revisar el funcionamiento de los sistemas hidráulicos.

David Zamora, Secretario de Infraestructura y Obra Pública (SIOP)

Anunciarán inversiones el próximo miércoles

La visita también sirvió para anticipar un anuncio de mayor alcance sobre la infraestructura hídrica de Jalisco. Lemus informó que el próximo miércoles presentará, junto con el Gobierno de México, las acciones y las inversiones que ambas administraciones destinarán a atender el problema del agua potable en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El monto estimado, señaló, ronda los 25 mil millones de pesos. El mandatario atribuyó el acuerdo al diálogo y a las negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, y sostuvo que las obras buscan ofrecer una solución al abastecimiento de agua para las próximas décadas.

Aunque durante la supervisión se adelantaron los trabajos previstos para la PP1, el gobernador dejó para el próximo miércoles la explicación conjunta de las acciones, los montos y los proyectos que integrarán el acuerdo entre los gobiernos estatal y federal.