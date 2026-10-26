Retira Guadalajara 8.5 toneladas de basura en tres puntos de la ciudad

El Gobierno de Guadalajara retiró más de 8.5 toneladas de basura, muebles y cacharros en tres puntos de la ciudad, luego de recibir reportes ciudadanos por acumulación de residuos y obstrucción de espacios públicos.

Operativo de limpieza retira 8.5 toneladas de residuos

Las intervenciones se realizaron en las colonias Blanco y Cuéllar, Villas de San Juan y Guadalupana Sur, con la participación de personal de Guadalajara Limpia, Justicia Cívica y la Comisaría de Seguridad Ciudadana.

En la colonia Blanco y Cuéllar se retiraron cuatro toneladas de desechos que obstruían la banqueta y parte de la calle, al exterior de una finca. Tras el reporte de los vecinos, un juez cívico dialogó con las personas que habitaban el inmueble y las apercibió para evitar que continuara la acumulación de residuos.

En el Canal de Normalistas, ubicado en la colonia Villas de San Juan, se recolectaron otras 2.5 toneladas de basura mediante el operativo Alerta Limpia. En estas labores participaron 14 servidores públicos y 21 personas infractoras que conmutaron sus sanciones por trabajo comunitario.

La tercera intervención ocurrió en la colonia Guadalupana Sur, donde se retiraron dos toneladas de residuos que obstruían la banqueta y parte de la calle. En este punto, cinco personas —dos mujeres y tres hombres— fueron detenidas luego de que, según el reporte municipal, no atendieran las indicaciones de la autoridad. Su situación será determinada por un juez cívico.

Operativo de limpieza retira 8.5 toneladas de residuos

Con estos operativos, el municipio busca atender las quejas vecinales, liberar las áreas de circulación peatonal y vehicular y recuperar espacios públicos afectados por la acumulación de basura.