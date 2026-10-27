Reconoce Jalisco a medallistas con estímulos por más de 36 millones de pesos

Jalisco reconoció a sus deportistas y entrenadores por los resultados obtenidos durante 2026 en competencias nacionales e internacionales, con una bolsa de 36 millones 404 mil pesos en estímulos económicos para medallistas de la Olimpiada Nacional, la Paralimpiada Nacional y los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Reconoce Jalisco a medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional, así como de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La ceremonia se realizó en el renovado Auditorio Jalisco, en el marco de las Fiestas de Octubre, ante cerca de mil 500 personas, entre atletas, entrenadores, familiares y autoridades.

Durante la Olimpiada Nacional, Jalisco consiguió su campeonato número 25 de manera consecutiva y estableció dos marcas históricas: 501 medallas de oro y mil 116 preseas totales. La delegación estuvo integrada por 2 mil 313 atletas, de los cuales mil 140 obtuvieron al menos una medalla.

En la Paralimpiada Nacional, la entidad alcanzó su título consecutivo número 21. De los 317 deportistas que participaron, 231 consiguieron al menos una presea.

Reconoce Jalisco a medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional, así como de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

A estos resultados se sumó la participación jalisciense en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde 116 atletas del estado representaron el 16.8 por ciento de la delegación mexicana y consiguieron 110 medallas: 44 de oro, 32 de plata y 34 de bronce, equivalentes al 27 por ciento del total nacional.

Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, y Luis Fernando Ortega Ramos, director general de CODE Jalisco, reconocieron el trabajo de los deportistas, sus familias y los equipos técnicos que acompañan su preparación.

Los estímulos se asignaron de acuerdo con la competencia, disciplina, prueba y número de medallas obtenidas. Entre los beneficiarios se encuentran más de mil 300 atletas de la Olimpiada y Paralimpiada Nacional, además de 143 entrenadores.

La celebración concluyó con actividades de convivencia en las atracciones de las Fiestas de Octubre, como parte del reconocimiento al esfuerzo de quienes contribuyeron a los resultados del deporte jalisciense.

Reconoce Jalisco a medallistas de Olimpiada y Paralimpiada Nacional, así como de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

PARA SABER

La bolsa representó un incremento del 102.2 por ciento respecto a los 18 millones de pesos destinados en 2025 y permitió duplicar los montos de los estímulos por beneficiario.

*Medallero en la Olimpiada Nacional*

• 501 medallas de oro.

• 320 medallas de plata.

• 295 medallas de bronce.

• mil 116 medallas totales.

*Medallero en la Paralimpiada Nacional*

• 268 medallas de oro.

• 144 medallas de plata.

• 81 medallas de bronce.

• 493 medallas totales.

*Medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, obtenidas por jaliscienses*

• 44 de oro.

• 32 de plata.

• 34 de bronce.

• 110 medallas totales.