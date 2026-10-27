Seis parques de Jalisco reciben acreditación internacional Green Flag Award

Seis parques y bosques urbanos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), administrados por la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos (AMBU), recibieron la acreditación internacional Green Flag Award en el ciclo 2026-2027, reconocimiento que distingue las buenas prácticas en la gestión y conservación de espacios públicos.

Renueva AMBU cinco acreditaciones Green Flag Award

El Bosque Los Colomos, el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde, el Parque Puerta de la Barranca y el Bosque Urbano Tlaquepaque renovaron el distintivo, mientras que el Parque Ávila Camacho lo obtuvo por primera vez.

La entrega de los reconocimientos se realizó durante el Congreso de Parques, en San Pedro Garza García, Nuevo León, como parte del programa internacional impulsado por Keep Britain Tidy y promovido en México por la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México (ANPR México).

Renueva AMBU cinco acreditaciones Green Flag Award

En representación de Jesús Alexandro Félix Gastélum, administrador general de la AMBU, Karina Aguilar Vizcaíno, gerente de Conservación y Mejoramiento al Ecosistema de la agencia, destacó que las acreditaciones reflejan el trabajo permanente para mejorar las condiciones de los espacios públicos.

Señaló que el reconocimiento no solo representa una distinción internacional, sino también el compromiso con una gestión de calidad basada en estándares, buenas prácticas y mejora continua. Asimismo, reconoció la labor de los equipos encargados de la operación, conservación, mantenimiento y administración de los parques.

Para obtener la bandera verde, los espacios son evaluados con base en ocho criterios internacionales: lugar acogedor; salud, seguridad y protección; limpieza y mantenimiento; gestión ambiental; biodiversidad y patrimonio; participación comunitaria; comunicación y difusión, y gestión y planificación.

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Estos parámetros permiten revisar desde la accesibilidad y seguridad de las instalaciones hasta el cuidado de los recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y la organización de las labores de mantenimiento.

La acreditación tiene una vigencia anual, por lo que los parques deben someterse nuevamente a evaluación para conservarla. El proceso busca identificar áreas de oportunidad y mantener condiciones adecuadas para la recreación, la actividad física, la convivencia y el contacto con la naturaleza.

De acuerdo con la ANPR México, durante el ciclo 2026-2027 un total de 27 parques del país obtuvieron el reconocimiento: seis por primera vez y 21 mediante la renovación de su acreditación. Los espacios reconocidos pertenecen a entidades como Jalisco, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, Baja California y Querétaro.

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Con estas seis acreditaciones, la AMBU mantiene el compromiso de fortalecer la conservación y mejora de los espacios verdes metropolitanos, bajo criterios de calidad, sostenibilidad y atención a las necesidades de las personas usuarias.