Entregan DIF Guadalajara y DIF Jalisco 3.2 mdp a mujeres con cáncer

Con una inversión de 3 millones 200 mil pesos, los sistemas DIF Guadalajara y DIF Jalisco entregaron apoyos económicos a 81 mujeres tapatías que enfrentan cáncer de mama y cervicouterino, mediante el programa “Sigamos Adelante”, con el propósito de contribuir a cubrir gastos de diagnóstico y tratamiento médico.

Entrega de apoyos del programa “Sigamos Adelante”

Durante la entrega, la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo, reconoció la fortaleza de las beneficiarias y reiteró el compromiso de los gobiernos municipal y estatal para acompañarlas durante el proceso, así como a sus familias.

“Necesitamos que sepan que no están solas porque tienen nuestro respaldo y el del Gobernador”, expresó la alcaldesa, quien destacó que las mujeres que enfrentan la enfermedad son ejemplo de lucha y resiliencia.

Los recursos forman parte de una bolsa inicial de 40 millones de pesos con la que comenzó operaciones “Sigamos Adelante”, una estrategia que busca reducir las barreras económicas que pueden dificultar el acceso a estudios especializados y la continuidad de los tratamientos.

Entrega de apoyos del programa “Sigamos Adelante”

La presidenta del Sistema DIF Guadalajara, Gabriela Barragán Barragán, señaló que el acompañamiento no debe limitarse a la entrega de recursos, sino que debe contemplar también las necesidades emocionales y familiares de las mujeres diagnosticadas.

“El apoyo económico es un pilar fundamental para aliviar la carga, pero nuestro verdadero compromiso es el acompañamiento integral y humano. Queremos que recuerden siempre que DIF Guadalajara es su casa, un espacio seguro con las puertas abiertas para escucharlas, abrazarlas y sostenerlas”, expresó.

Por su parte, la presidenta del Sistema DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, destacó que la atención a las mujeres con cáncer requiere considerar tanto las necesidades médicas como las emocionales, además de evitar que la situación económica de las familias determine sus posibilidades de recibir atención.

“Estamos convencidos de que la atención a la salud no puede depender de las posibilidades económicas de una familia”, señaló Villa de Lemus.

El programa contempla dos modalidades de apoyo: una para estudios diagnósticos, con recursos de entre 4 mil y 16 mil pesos, y otra para tratamiento médico, que otorga hasta 40 mil pesos por única ocasión.

Además de los recursos, las beneficiarias pueden recibir orientación, canalización a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil, así como seguimiento y acompañamiento para ellas y sus familias.

Entrega de apoyos del programa “Sigamos Adelante”

Como parte de las acciones de prevención, el DIF Guadalajara también informó que, de enero a octubre de 2026, realizó 199 mamografías, 14 exploraciones de mama y 112 estudios de Papanicolaou durante las Macro Ferias de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco.

Estas jornadas buscan acercar servicios médicos a las mujeres tapatías y facilitar la detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino.