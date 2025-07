Ahora protestan taxistas

Porque aseguran que no pueden cumplir con las nuevas normas establecidas por la Reforma Fiscal respecto a la facturación y a las declaraciones que tienen que presentar ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), alrededor de 500 taxistas salieron a las calles para manifestarse en contra de la Reforma Fiscal, y exigir simplificación de trámites y el pago de impuestos con una cuota fija.

La caravana-manifestación fue encabezada por el líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Jalisco, Antonio Álvarez Esparza, quien explicó los motivos de la manifestación.

“Los taxistas han estado al pendiente de las obligaciones que nacen con motivo de la Reforma Fiscal, la mayoría por no decir que todos no han podido ingresar al sistema, la mayoría de ellos tampoco tienen posibilidades de hacerlo porque no tienen computadoras, no tienen tarjetas de crédito o débito tampoco en el banco; la mayoría de ellos no pueden pagar un contador porque viven al día y muchos son personas de la tercera edad que no están en condiciones de entrarle a la modernización así tan fácil como lo propone Hacienda, como lo han hecho ya grandes negocios bien organizados”.

Con consignas pintadas en los cristales de los coches de sitio y el sonido ensordecedor de al menos un centenar de claxon sonando al unísono, los ruleteros recorrieron parte de las avenidas Américas, Patria y López Mateos, para finalmente reunirse frente a las instalaciones del SAT ubicada en las inmediaciones de la Glorieta Colón; ahí esperaron a ser recibidos por los directivos para entregarles un pliego petitorio.

“Decidimos traer un pliego petitorio al SAT para ser escuchados, pidiendo, simplificación administrativa y cuotas fijas, eso es lo único que estamos pidiendo”, dijo el líder sindical.

Por su parte José Humberto Gómez, secretario general de la Sección de Sitios de la CROC Jalisco, detalló que en promedio un taxista “invierte en gasolina un promedio de 200 pesos diarios en gasolina, y pagan de cuota al dueño del taxis de 220 y hasta 320 pesos dependiendo día ubicación del sitio y el modelo del carro; y dependiendo del día sacan de 500 a 600 pesos, usted cree que esto es negocio, como para facturar y todo eso”.

fm

