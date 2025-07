Deseo y triste realidad

En Chivas siempre ha sido un anhelo incesante conseguir la trilogía perfecta: ganar, gustar y golear. Y a esto se añade una cuarta exigencia: ser campeón. Este último deseo no cumplido desde el Apertura 2006 se convierte en una necesidad, pero que cada vez se aprecia más lejana.Ahora, con el latente problema del tema del porcentaje, se complica el poder ofrecer un mejor espectáculo para la afición rojiblanca que aproximadamente a los 15 minutos del primer tiempo comienza a entonar el canto que tanto molesta a su entrenador, José Luis Real, el cual dice “¡Jugadores, pongan hue...!”.Lo cierto es que entre sus más profundos deseos se levanta el muro de la realidad, que le señala que en este momento es difícil pensar en cumplir todas las peticiones.“Nosotros tenemos el deseo de ser campeones, tenemos el deseo de jugar bonito para que la gente esté contenta, pero la realidad puede ser diferente, y eso es lo único que me queda por decir, es que lo veamos partido tras partido, si se gana y no se juega al gusto de la afición, vamos a respetar la opinión de la afición, como la he respetado, si se gana y se juega muy bonito también es muy respetable y si perdemos o empatamos, tendremos que trabajar analizando como lo venimos haciendo que tenemos que hacer más todavía para terminar de ser un equipo que reúna todo lo que la afición del Guadalajara pide que sea”.Desde la abrupta salida del “Güero” en septiembre de 2011, la afición se quedó siempre con el recuerdo de que el estratega había conducido al Rebaño a la final de la Copa Libertadores 2010, y en ese mismo periodo los clasificó a una Liguilla tras un año de no lograrlo.Por tal motivo, cuando se anunció su regreso, los seguidores rojiblancos reactivaron su ilusión de reencontrarse con resultados y estilo similares.“El porcentaje es una etapa diferente, no puedo tratar de hacer las cosas igual que antes porque cuando estuve no había ese problema, debo ser muy consciente de eso, y hay situaciones en las que nos debemos pensar en la realidad y esa es que estamos cerca y lejos, y la solución es clasificar, pensando en grande el riesgo del porcentaje se desvanece”, refirió.

fm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .