El ‘Pollo’ Briseño destapó pertenecer a Tigres

La anterior directiva de Atlas logró vender al zaguero Antonio Briseño antes de que el futbol rojinegro fuera controlado por Grupo Salinas.El defensor reveló este jueves que sus derechos federativos ya pertenecen a Tigres, equipo que lo compró a la anterior gestión rojinegra, por ello, a partir de mayo tendrá que reportar con el conjunto regio, toda vez que en esa fecha se termina su contrato con los Zorros, equipo en el que está a préstamo.“En sí ya no pertenezco al Atlas, en sí mi carta ya es de otro equipo (de Tigres)”, acotó el juvenil, quien a la vez recalcó que explicó que fue transferido sin ser consultado por la dirigencia que encabezaba Eugenio Ruiz Orozco.“No me molestó, no me preguntaron, así se maneja aquí en México, no me lo tomo personal, así se han manejado muchos casos, son varios ejemplos. Me siento tranquilo, sé que si trabajo estaré en cualquier equipo jugando”, añadió.Durante la transición de directivas a finales del año pasado, la dirigencia anterior separó al “Pollo” porque no quiso renovar su contrato en las condiciones que se lo plantearon. Actualmente, pese a que entrena con el primer equipo de Atlas, Briseño juega con la categoría Sub-20 y la Copa MX.Otro elemento que en mayo también pudiera pasar a Tigres, es el mediocampista Alfonso González, elemento que también está en la mira felina desde el año pasado.

pa

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .