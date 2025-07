Este día del amor hay que cuidar las finanzas

A propósito del día de San Valentía (o del amor y la amistad), a muchos nos preocupa porque aún no salimos de la cuesta de enero, nos agarra en fin de quincena o suele endeudarnos más de la cuenta, así que aquí te dejamos algunos consejos para que el 14 de febrero lo disfrutes sin que lo resientan tus finanzas.

El primer consejo es el que no hace mucho recibí de la especialista en educación financiera y autora del Pequeño Cerdo Capitalista, Sofía Macías: “Para demostrar tu amor a amigos, a tu pareja o tu familia, no necesitar dar, dar y dar hasta que tú te quedes sin nada; puedes demostrarles tus sentimientos sin necesidad de gastar un solo peso”.Así que partiendo de esa lógica, si no tienes dinero puedes sorprender a tus amigos con una serie de tarjetas web que se encuentran gratuitas, y a tu pareja con una rica cena, una serie de vales que podrás pagar poco a poco y que se apliquen a actividades o necesidades de la persona a la que están dirigidos.Ahora que si la fortuna te ha sonreído un poco más y dispones de algunos cuantos pesos para comprar, dar y regalar; pues sigue los consejos de Sonia Sánchez-Escuer, asesora financiera y creadora de blog&lana: “Planea, establece un límite de gasto para ese día y observa a tu pareja” para que el regalo sea el indicado.“Planea” con tiempo lo que te gustaría hacer ese día, debes tomar en cuenta que el 14 de febrero cae en viernes y si pretendes salir el mero día o bien durante el fin de semana a algún lugar a cenar o a bailar todo estará más caro, y los lugares de moda seguro estarán abarrotados; además los obsequios típicos como las flores, los chocolates, o perfumes, seguro también habrán aumentado su costo, por lo que debes tomar las debidas precauciones.Tener establecido “el límite” de lo que gastaras es muy importante, pues de no hacerlo corres el riesgo de dejarte llevar por la emoción y la mercadotecnia del momento y comprar, seguir comprando, comprar algo más, salir a cenar, y pasar una cara noche de San Valentín, que al día siguiente te llevara a preguntarte ¿a quién le pido prestado o qué empeño para salir la quincena?Dar el regalo indicado es la clave para el éxito de la celebración, y eso se logra “observa a tu pareja”, y es que de nada sirve que te gastes unos cuantos cientos de pesos en alguna prenda de oro, si no usa ese material y le gustan las piedras naturales como el cuarzo o el jade; o bien que le compres el mejor traje sastre y una corbata fina al novio, cuando los usa una vez cada dos años, y a diario anda de tenis y mezclilla. Piensa en los gustos de tu pareja, en sus necesidades y en sus actividades diarias, para que aciertes en lo que vas a invertir.Como lo dice Sonia Sánchez “concéntrate en los momentos, más que en los regalos, las experiencias nos hacen más felices que los objetos”.

