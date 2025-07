Un periodista sin fronteras

Las fronteras entre países son efímeras para este periodista de Televisa Deportes, quien ha recorrido gran parte del orbe gracias a los eventos deportivos más importantes, mismos en los que no sólo cuenta del esencia de la disciplina en turno, sino que fue más allá para narrar historias de vida que se desenvuelven en las diferentes culturas.“Soy un privilegiado, esto no significa que mi trabajo sea vivir entre algodones o algo sencillo, cada trabajo tiene su complicación. Mi sueño no era recorrer el mundo, era ir a un Mundial, nunca pensé que vivir en países tan diferentes al mío me impactara mucho más que vivir un Mundial; hoy no tengo duda, las vivencias de haber estado en varia culturas me deja más que las coberturas mismas”, dijo.El tener estadías largas por sus corresponsalías en distintos países de Europa , África, Asia y América por motivo de Copas del Mundo, Juegos Olímpicos, Super Bowls y otros grandes eventos deportivos, lo ha llevado a tener que saber comunicarse de alguna manera, así como para concebir lo que a su alrededor sucede mediante los idiomas y otros factores.“En el momento no terminas por entender todo el huracán que supone estar en un lugar diferente, lo entiendes mejor cuando regresas. Lo poco que he entendido, por ejemplo de Japón, es cuando regreso a Japón, en el momento vas constatando lo que leíste del lugar y lo que tú mismo estás viendo.“Cada idioma es diferente porque no todos los estudié. Francés estudié un mes, alemán, un mes, griego nunca lo estudié, japonés con lo que escuché en la calle y por eso lo hablo tan mal; mandarín me aventé cinco meses, portugués llevó estudiándolo tres meses. Cada uno es diferente, pero no hay como llegar al país y hablarlo”, comentó.Esta aventura periodística por el planeta comenzó en el año 2000 en la Eurocopa de Naciones de Holanda-Bélgica.“Nunca me visualicé así, pensar en ir a 100 países no lo hubiera pensado jamás, soy muy afortunado, pero tampoco que es algo que yo busqué. Cuando fui a la Eurocopa del 2000 les gustó mi trabajo y contemplaron que yo hiciera una corresponsalía, no sabía cómo hacerla, estaba impregnado de nociones universitarias a mitad de carrera, tenía 22 años, hice reportajes para mezclar lo cultural, histórico y social con la mitad de esto que era lo futbolístico”, añadió.Para Lati, su crecimiento profesional y enriquecimiento como persona, fueron dándose conforme pisaba un país distinto, pues “todos me marcaron de una manera diferente”, consignó.

PERIODISTA DEPORTIVOPersonalidades entrevistadas del deportePeléEddie MerckxZinedine ZidaneJoseph BlatterJuan Antonio SamaranchMichel BallackGerd MullerCristiano RonaldoDon KingLuis FigoRonaldoAlessandro Del PieroJohan CruyffJust FontaineAlfredo Di StéfanoBoris BeckerKatarina WittPERSONALIDADES ENTREVISTADAS AJENAS AL DEPORTEShimón Peres (Político y Premio Nobel de la Paz)El Dalai Lama (Líder religioso y Premio Nobel de La Paz)Frederik De Klerk (Político sudafricano y Premio Nobel de La Paz)Lech Walesa (Político polaco y Premio Nobel de La Paz)Rigoberta Menchú (Líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de La Paz)Garry Kasparov (Candidato a la presidencia de Rusia)Santiago Calatrava (Arquitecto español)Mia Farrow (Actriz)Gregory Colbert (Pintor)David Copperfield (Ilusionista)Plácido Domingo (Tenor)Zubin Mehta (Director de Orquesta)Carlos Fuentes (Escritor)ALGUNAS COBERTURAS DE EVENTOS DEPORTIVOSEVENTO SEDE AÑOEurocopa Holanda-Bélgica 2000Copa del Mundo Corea-Japón 2002Juegos Olímpicos Atenas, Grecia 2004Copa del Mundo Alemania 2006Juegos Olímpicos Beijing, China 2008Super Bowl Tampa Bay, Florida 2009* UEFA Champions League, Tour de Francia, Giro de Italia, entre otros.EL APUNTESus vivencias en un libroEn 2013, Alberto Lati presentó su libro “LATITUDES. Crónica, viaje y balón”, en el cual narra en 374 páginas, desde su óptica personal y periodística, numerosas vivencias a lo largo de su múltiples corresponsalías por el mundo.

fm

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .