Reparten “calcas” anti corrupción

"La respuesta ha sido formidable. En una hora nos acabamos el stock de calcomanías. De momento ya fuimos por más. Nuestro primer stock era de diez mil calcomanías", dijo el presidente de empresarios jóvenes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José María Playán, durante el arranque de la campaña "Yo no doy mordida", con la que buscan concientizar a la sociedad para que evite ser parte del círculo de la corrupción.La mañana de este sábado, en diferentes cruceros de la avenida Patria, en el municipio de Zapopan, los jóvenes empresarios, con playeras blancas, calcomanías en gran formato y globos de colores, pedían autorización a los automovilistas para pegarles un engomado en el parabrisas, que tiene forma de mano, en la que se indica "yo no doy mordida".La aceptación de los automovilistas, según Playán, era -en promedio- ocho de cada diez, a quienes además se les entregaba información sobre esta campaña cuyo objetivo es transformar conciencias para que las personas rechacen y no participen en la corrupción y en la entrega de dádivas a funcionarios públicos a cambio de que ayuden a algún trámite o de que omitan algún aspecto."Nosotros le estamos apostando a que no sea difícil llegar a la conciencia de los jóvenes y de las demás personas. Desde luego habrá personas que tomen la campaña de forma más amigable que otras, pero también creemos que así cuando alguien aprende un idioma, cuando estás mas chiquito es más fácil aprender un idioma que alguien de 40 años. Creo que el tema de la concientización, entre más temprano lo hagamos va a ser mejor".Playán indicó además que las siguientes semanas estarán repartiendo calcomanías y entregando información sobre la campaña con algunas universidades, coma la de Guadalajara, en particular en algunos Centros Universitarios, donde esperan también ser bien recibidos.Recordó que al trabajar con los jóvenes se estará haciendo una labor que pueda servir en un futuro, y que además pueda permear en las demás generaciones futuras.

