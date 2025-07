Crecen ambulantes en la zona centro de Guadalajara

En las últimas semanas la Delegación Centro Histórico de la Cámara de Comercio de Guadalajara, ha percibido que en zonas como Obregón, Javier Mina y la calle Colón, se ha incrementado la presencia de ambulantes, al grado de ya traer pequeñas estructuras para exhibir su mercancía afectando de manera directa al comercio establecido.

“Tenemos reportes de la zonas de Obregón, Javier Mina, y algunas plazas, la calle Colón, son algunas de las partes que más se nos reportan, sobre todo porque es claro que ya no estamos hablando solo de las personas que traen producto en mano, sino que también traen ciertas estructuras vendiendo productos que afectan directamente a comercios establecidos que venden cosas similares, hablase de ropa, bolsos, zapatos, alimentos, bebidas y últimamente temas de tecnología como usb, audífonos, afectando directamente a los establecidos”, informó, Raúl González, delegado de Cámara de Comercio Centro Histórico.

Pese a numerosas reuniones y acuerdos entre comerciantes establecidos y autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara, no se ha logrado avance alguno en el tema de control de ambulantaje y mejora de la imagen del primer cuadro de la ciudad, de hecho cada vez que parece que se avanza, hay un paso para atrás, aseguró el Delegado.

“No tenemos ningún avance real, han sido algunos puntos en los que caminamos un poquito pero luego, luego volvemos al estado anterior, y esto no es un avance, si vas y regresas pues terminas en el mismo punto… hay zonas en las que algunos socios y consejeros reportan como más perjudicadas que meses atrás, y eso nos preocupa y nos pone a trabajar en ese sentido, seguimos haciéndolo, pero los resultados no son los que estaríamos esperando como comercio establecido”.

Se acerca diciembre, el mes que les representa una parte importante de ventas, sin embargó les preocupa que la falta de control de ambulantes que ya existe, aunado al ambiente electoral y por lo tanto de complacencias por parte de los políticos complique más la situación.

“Yo esperaría que el tema electoral no tenga nada que ver, porque como lo hemos visto en otras ocasiones el tema del ambulantaje no solo tiene que ver con los daños al comercio, sino que tiene que ver con el turismo y la imagen que está generando en nuestra ciudad. Esperamos que todos aquellos puntos que ha marcado el municipio y no se han logrado, incluso ahora que se acerca el cambio de gobierno, que se aproveche para poder alinear todos estos puntos”.

En un sondeo realizado a comerciantes establecidos, estos coinciden en que hasta el momento, y pese a manifestaciones y peticiones por escrito la autoridad “no ha querido” poner orden y mejorar la imagen.

“No pueden, yo no podría asegurarlo, porque cuando hay algún evento importante o viene el presidente los controlan, los desaparecen y simplemente no hay ambulantes; eso indica que si hay manera de controlarlos… no hay voluntad, saben que no pueden generar empleos con buenos sueldos para esta gente, saben que si los quitan pierden votos, es simple no hay voluntad de la autoridad”, señaló Jesús Partida, comerciante del andador Pedro Moreno.Establecidos ponen la muestra

A falta de acciones concretas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para controlar el ambulantaje y mejorar la imagen del primer cuadro de la ciudad, los comerciantes establecidos han comenzado con el proyecto “Nueve Manzanas”, mediante el cual los propietarios de los negocios se comprometen a mejorar sus fachadas y realizar algunas mejoras para dar una mejor imagen.

“Hay una zona específica en el centro que se ha estado trabajando de manera especial, se trae un proyecto tanto de mejoras como en el tema del ambulantaje, en donde si hemos visto que hay algunos resultados, sin embargo no son suficientes y menos si hablamos de todo el centro histórico. El proyecto se llama 9 manzanas, que es la zona comprendida entre Hidalgo-Juárez, Zaragoza y 16 de Septiembre; es una zona donde se está impulsando, hay un grupo de empresarios que han querido colaborar con esto arreglando sus fachadas, y hay una serie de proyectos que están comenzándose a generar”.Ambulantes solo buscan ingresos para sus familias

Aunque son pocos los comerciantes ambulantes que quieren hablar respecto al conflicto que genera su presencia en el Centro Histórico de Guadalajara, porque se sienten atacados; como resultado de un sondeo realizado por este diario, un par de ellos coincidieron en que ellos solo buscan tener un trabajo que les permita sacar a delante sus responsabilidades y a su familia.

“El problema es que no pagamos impuestos, renta y nos vemos mal, bueno damos mal aspecto al lugar, pero es la manera que encontramos de llevar dinero, el necesario para resolver nuestros gastos familiares… no robamos, nosotros compramos y vendemos, que somos competencia, pues sí, pero esa esta en todos lados”, comentó Rubén, vendedor de calcetines y bolsas.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .