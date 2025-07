El "Cubo" da gris victoria a México sobre Panamá

Un espantoso 1-0 fue el marcador final del choque entre México y Panamá. No pasó mucho, lo único rescatable es que el delantero Érick Torres vino de la banca para anotar el solitario gol del partido al 88’.Tras una serie de rebotes en el área ante un mal rechace del portero panameño, Mc Farlane, el “Cubo” apareció en el área para mandar guardar a pelota y con ello maquillar un partido para el olvido.No hubo futbol, no hubo emociones, fue intrascendente, un cotejo flojo. De lo más llamativo del encuentro fue el bajo espectáculo que dio el cuerpo técnico del Tri insultando y peleando con sus homólogos del cuadro canalero.En la cancha lo más peligroso hasta antes del gol había sido un disparo de Javier Hernández en el primer tiempo tras una mala salida del arquero canalero, pero ante el remate del “Chicharito”, un zaguero centroamericano sacó el balón cuando éste ya se perfilaba para entrar a la portería.Para el complemento, el “Piojo” realizó unas modificaciones para intentar mejorar el accionar tricolor y de paso llevarse el partido. Le dio ingreso a hombres como Alfonso González, Paul Aguilar, Oribe Peralta y Érick Torres, pero sólo “Ponchito” intentó algo distinto, pero no fue bien respaldado por sus compañeros, dado que tras un gran centro por izquierda, Peralta erró un remate de cabeza ante el arco panameño. Al Final, el “Cubo” terminó por ser el héroe de un partido para el olvido.Será hasta mediados de noviembre cuando la Selección Mexicana vuelva a ver acción, ya que en esa Fecha FIFA se medirá a Holanda y Bielorrusia en Europa.

