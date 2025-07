Torres da “molera” victoria a México

“Me toca entrar unos minutos con la intensidad para aprovechar cualquier oportunidad que se me presentara, voy a seguir entrenando para que lleguen más goles. Estoy consciente de eso (la competencia), no queda más que trabajar” -Érick Torres, Delantero de México

“Por la gente de Panamá me habría gustado el empate, nuestro equipo es bueno, es fuerte. A mí me gustó el partido, hasta la calentura porque uno quiere defender su camiseta" -Hernán Darío Gómez, Técnico de Panamá

Si Érick Torres no hubiera marcado gol en el último suspiro del partido, el choque entre México y Panamá hubiera pasado al olvido. Fue un patético 1-0 el vivido en el Estadio Corregida con el que el Tri derrotó a un equipo que se dedico a cortar el juego de manera reiterada.El futbol fue el gran ausente por parte de los dos lados. Un cuadro canalero al que su capacidad no le dio para hacerle frente a la Selección Mexicana, mientras que un combinado verde que simplemente no quiso y tampoco pudo hacer más.El gol mexicano cayó al 88’ tras una serie de rebotes en el área ante un mal rechace del portero panameño, Mc Farlane, en donde el “Cubo” apareció en el área para mandar guardar la pelota y con ello maquillar un partido para el olvido. Así se estrenó el delantero tapatío en la Selección Mayor.El 0-0 estaba cantado conforme corría el reloj, nadie merecía ganar, fue aburrido, no hubo futbol, carente emociones, intrascendente, fue un cotejo flojo que poco provecho y escasas conclusiones le dejará al técnico Miguel Herrera, quien al igual que su cuerpo técnico, se vio envuelto en un infame pleito con sus homólogos en la banca de los panameños en donde hubo insultos y reto a golpes, aunque finalmente no pasó a mayores.De arranque, el Tri se vio inseguro, equivocó tres salidas en la zaga, pero Panamá no aprovechó su única oportunidad cuando Buitrago erró un mano a mano ante Alfredo Talavera. Después, el balón parecía tenerle miedo a las porterías, no se acercaba.Fue al 26’ cuando el arquero visitante quiso salir jugando y perdió la pelota ante la presión de Javier Hernández, quien se la robó y sacó un disparo con el arco abierto, pero para su mala fortuna apareció el zaguero Cummings para sacarla casi de la raya. El descanso llegó con un 0-0.Pero cuando parecía que el partido no podía estar peor, en el segundo tiempo fue todavía más pobre lo visto en la cancha a pesar de las modificaciones que hizo Miguel Herrera al darle ingreso a hombres como Alfonso González, Oribe Peralta, Paul Aguilar y Érick Torres, aunque finalmente éste último terminó por inclinar la balanza en la única oportunidad que se le presentó.En un par de ocasiones, se generaron conatos de bronca entre jugadores ante lo ríspido que estaban las acciones, pero el silbante salvadoreño, Joel Aguilar, apaciguó el fuego a “tarjetazos” amarillos.Así, con una gris victoria de México por 1-0 sobre Panamá, culminó la Fecha FIFA para el Tri, en la que al menos un público queretano que ya estaba molesto, terminó por irse satisfecho con el triunfo de los verdes. Será hasta mediados de noviembre cuando la Selección Azteca retome la actividad ante Holanda y Bielorrusia en suelo europeo.El dato

El delantero tapatío, Javier “Chicharito” Hernández (37 goles) no pudo igualar la cifra goleadora de Cuauhtémoc Blanco (38 tantos) con el Tri, así que tendrá que esperar otra oportunidad más para ubicarse como el segundo máximo rompe redes de la Selección Mexicana.

FichaMÉXICO12 Talavera5 Pizarro4 Ayala17 Venegas24 M. Herrera7 Layún6 H. Herrera26 Güemez8 Fabián14 Hernández27 OrozcoDT: Miguel HerreraPANAMÁ1 Mc Farlane2 Parris5 Torres3 Cummings17 Henríquez6 Gómez20 Godoy11 Cooper19 Quintero21Buitrago8 PérezDT: Hernán D. GómezÁRBITRO: Joel Aguilar (El Salvador)ESTADIO: CorregidoraASISTENCIA: 30 mil espectadores

GOLES: Érick Torres (88’) 1-0

