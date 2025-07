Fuerzas Básicas dan la cara por el Rebaño

Mientras el primer equipo rojiblanco ha estado dando tumbos en todo el Apertura 2014, las categorías inferiores de Chivas están sacando la cara por la institución. Si bien, los equipo Sub-17 y Sub-20 de los clubes mexicanos tienen como función principal formar y foguear jugadores, estos sí están siendo protagonistas de sus respectivas competencias.En la antesala de la Primera División, la categoría Sub-20 del Guadalajara marcha en primer lugar del torneo con 31 puntos gracias a 10 victorias, un empate y una derrota. Incluso, este equipo dirigido por Ramón Morales fue capaz de quitarle el invicto al segundo lugar de la competencia, el Atlas (25 puntos), la semana pasada el día del Clásico Tapatío. La efectividad de estos rojiblancos es de 86.11 por ciento, son casi perfectos, mientras que el ahora equipo del "Chepo" tiene un 30.30 por ciento de efectividad con sus 10 puntos conseguidos de 33 disputados.En el caso del “Rebañito” Sub-17 no es tan notoria la diferencia en relación a los estelares, pues marchan como séptimos de la clasificación en su torneo de liga. No obstante, con sus 27 puntos tras cinco victorias, cuatro empates, tres derrotas y ocho unidades adicionales obtenidas por ganar series de penales tras los cotejos, el equipo dirigido por Manuel Martínez está en puestos de Liguilla y cerca de los punteros; el líder es Pachuca con 34 puntos.Esta es una constante que se vive en Chivas y que no termina por redituarle de buen manera al primer equipo, ya los juveniles han demostrado en los últimos años ser talentosos y mandones en sus respectivas categorías, luego de que el Guadalajara se consagrado campeón varias veces en los torneos inferiores.Así, todo indica que en Chivas los menores le ponen el ejemplo a los mayores, pues la tendencia señala que calificarán y pelearán por un título más, mientras que el primer equipo ya cambió de técnico, está muy lejos de la Liguilla y tiene serios problemas de descenso.El apunte

Los tres equipos tapatíos tuvieron descanso ayer domingo, por lo que será hasta este lunes cuando Atlas, Chivas y Leones Negros retomen los trabajos con miras al Apertura 2014, el cual se reanuda esta semana tras la Fecha FIFA. Los Zorros se medirán ante Toluca, el Rebaño visitará a León y la UdeG tendrá un duelo clave por la permanencia en Puebla ante La Franja.

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .