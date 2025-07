Enfrentar a Toluca, especial para Brambila

Cuando un jugador enfrenta a su exequipo, siempre hay una motivación adicional. Esto es lo que vivirá el delantero del Atlas, Edy Brambila cuando los Zorros reciban a Toluca el próximo sábado en el Estadio Jalisco.

“No me imaginé que iba a llegar tan bien, donde estamos en una buena posición en la liga, estamos jugando los dos torneos, no sé si vaya a ser titular pero este partido por supuesto que quiero jugar, quiero ganar, es un partido en lo personal donde me deja una espinita por las cosas de Toluca, por cómo salgo de allá, llega de la mejor manera para mí y para el Atlas no queda nada más que ganar”, dijo.

El elemento rojinegro consideró que su salida de los Diablos Rojos no fue en malos términos, aunque ya piensa en Atlas, en donde se siente feliz y espera quedarse cuando se le termine su préstamo.

“No fue mal, la verdad que antes del draft la directiva de Toluca habló conmigo que si me interesaba salir, los planes de Cardozo (José) no eran buenos para mí, se manejó bien con mis representantes, con Atlas todo fue fácil la salida fue fácil, quería dejar algo en Toluca, huella, algo que marcara mi paso, no sé si fue o no pero en Atlas estoy muy contento, animado con el proyecto”, comentó.

El técnico Tomás Boy poco a poco va completando su plantel para trabajar esta semana, pues desde ayer se integraron los seleccionados mexicanos Alfonso González, Luis Venegas y Enrique Pérez, aunque el andino Rodrigo Millar lo hará hasta el jueves, pues esta noche con Chile se medirá ante Bolivia. Además, Maikon Leite ya se está poniendo al parejo de sus compañeros tras sufrir una lesión en la rodilla derecha; hoy ya trabajó con el resto del equipo.

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .