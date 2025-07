Un equipo es reflejo de su técnico: "Chepo"

Cada director técnico tiene un sello en especial que trata de imprimir a su equipo.En el mundo del futbol hay infinidad de ejemplos de estrategas que viven al límite o más allá de él, lo cual por momentos se traslada a la cancha con los jugadores que se revolucionan en su estado anímico.Uno de los ejemplos más recientes de los entrenadores contemporáneos es José Mourinho, quien con sus expresiones y declaraciones causa gran polémica como sucedió en su época con el Real Madrid.En el caso de José Manuel de la Torre, actual timonel de Chivas desde la semana pasada, se le ha señalado como un tipo disciplinado, apegado al orden en la cancha, pero sobre todo por la intensidad de sus equipos que ha dirigido desde su primera etapa con el Rebaño, pasando por Toluca, y la Selección Nacional.Por lo mismo, el propio "Chepo" acepta que un equipo es consecuencia de la forma de ser del personaje que tiene al frente, tal como su colega del León, Gustavo Matosas."Esperamos un León exactamente con la personalidad que tiene Matosas, intenso, desbordado hacia el frente, tiene buenos jugadores, merecía mejores resultados en algunos partidos, pero así son las circunstancias, y así es como lo percibo yo, intenso como terminó el torneo pasado.“Con nosotros es la misma manera, un equipo es el reflejo de su director técnico, manifiesta su personalidad, que el equipo trasmita lo que queremos. Es mi personalidad, lo mío es trasmitir lo que siento, si tengo cara seria pues así soy", dijo en la conferencia de ayer tras concluir un entrenamiento más en Verde Valle.

LO MÁS QUE SE PUEDAChivas ha obtenido 10 puntos de 33 posibles, y le quedan 18 por disputar (tomando en cuenta que aún está pendiente el juego de la fecha 10 ante el Monterrey).El "Chepo" prefiere no dar una cifra exacta de la cantidad de puntos que se ha puesto como meta, y ni siquiera toca el tema de una eventual clasificación, ya que en lo único que piensa es en alejar al Rebaño de la zona quemante del descenso."Estamos buscando la mayor cantidad de puntos, es muy diferente cuando empiezas un proceso que cuando vas de relevo. Desde el primer día que llegamos sabemos que necesitamos los puntos, con orden y con esfuerzo que como dijo Ramón (Morales) no es negociable, eso es lo que necesitamos".Y mientras transcurren los días, se acerca el instante que marque el regreso de José Manuel en un partido oficial del Rebaño: el sábado a las 20:05 horas en el Nou Camp del León, lo cual le llena de emoción."La emoción siempre la tengo y no porque sea Chivas, sino porque es mi profesión".Reconoce su honestidad

Jorge Enríquez conoció la forma de trabajar de José Manuel de la Torre en sus tiempos de seleccionado nacional Sub 23 que participó en la Copa América de Argentina y en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, el Torneo Promesas de Toulon, y los Juegos Olímpicos de Londres 2012."Para todos es un nuevo comienzo, empezamos de cero una nueva etapa, el 'profe' nos conoce perfecto, sabe de lo que somos capaces y también es una persona honesta, lo conozco desde hace varios años y sé que no le regala nada a nadie.“Es lo que debemos hacer día con día, así como entrenamos se juega, y exigiéndonos al máximo, podemos estar siempre lo más cercano la ritmo de competencia. Hoy en día debemos de pensar siempre en tres puntos, tenemos una situación que revertir y debemos empezar a sumar de a tres", comentó el volante rojiblanco.

