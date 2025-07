Vergara pagará apuesta al Atlas

La semana pasada el dueño de Chivas, Jorge Vergara había dicho que no pagaría la apuesta que había realizado con el propietario del Atlas, Ricardo Salinas, ya que desde su punto de vista le había cambiado las condiciones.En un principio, lo que estaba en juego era un auto Mini Cooper para rifarse con los aficionados del equipo triunfador, pero posterior a la victoria rojinegra, Salinas decidió que el valor económico del vehículo se destinara a la fundación Cruz Rosa, lo que no agradó al empresario del Rebaño.En respuesta, a través de su cuenta de Twiter, Atlas dijo que rifarían el auto con sus aficionados.Vergara optó por ceder, y mañana a las 11:00 am pagará la apuesta en el estadio Omnilife, según anunció el Club Guadalajara a través de un comunicado en el que se invita a los medios de comunicación a presenciar la entrega del automóvil, aunque se aclara que ni Vergara ni Salinas Pliego asistirán."A través de este conducto se les invita al acto de la entrega del automóvil Mini Cooper que Chivas realizará como pago de la apuesta del Clásico Tapatío del Torneo de Apertura 2014, apuesta realizada por los propietarios de ambos equipos, el Sr. Jorge Vergara y el Sr. Ricardo Salinas Pliego.Este evento estará encabezado por los Presidentes de Chivas y Atlas, Néstor de la Torre y Gustavo Guzmán".En Clásico Tapatío estuvo Ramón Morales como técnico interino de Chivas, y el martes 7 de octubre fue presentado José Manuel de la Torre como el timonel que relevaba al destituido Carlos Bustos.

