Comienza planeación rojinegra para el 2015

La Fase Regular del Apertura 2014 aún no termina, Atlas estará en la Liguilla y también está peleando el título de la Copa MX, pero prefieren ganarle tiempo al tiempo en lugar de estar sentados tras un escritorio.La directiva de los Zorros está feliz con el actual plantel, pero a partir de los próximos días comenzarán a observar el mercado extranjero para recurrir a él en caso de necesitarlo. Heriberto Ramón Morales viajará al cono sur para vislumbrar posibles fichajes rojinegros.“En 15 días me voy a Sudamérica esperando que el equipo tenga una cantidad (de puntos), independientemente eso irme para ir viendo por cualquier cosa, siempre se presentan imponderables y hay que estar preparados”, dijo el director deportivo.El hecho de analizar jugadores en el mercado extranjero no significa que no estén satisfechos con los foráneos que tienen en la plantilla, ya que se podrán habilitar nuevos elementos, pues hay casos como el de Aldo Leao, quien liberará una plaza de extranjero al naturalizarse mexicano.“Este mundo del futbol hay que estar preparados para todo, no puedes estar sentado detrás del escritorio, hay que verlos, hay que visorearlos, a ver qué novedades hay en el mercado sudamericano que es el que tenemos más a la mano aunque también hay gente en Europa que tiene poca actividad, estamos tratando de ocupar la mayor parte del mercado mundial a los que podamos acceder”, explicó.BUSCARÁN RENOVAR A LEITEEl representante del brasileño Maikon Leite ya está en Guadalajara para negociar con la directiva del Atlas la renovación de contrato, luego de que éste se vence al término del presente torneo. Los Zorros están contentos con el desempeño de su jugador, así que tienen la intención de comprar sus derechos federativos, situación que se resolverá en cuando las negociaciones lleguen a buen puerto.“Justo acaba de llegar la gente de él (de Leite), vamos a platicar con él y con Millar que vencen contrato, también ya se están tocando el tema, son los únicos dos que vencen este semestre. Vamos a platicar, por supuesto que hay interés, si no el representante no estaría por acá, él tiene interés y nosotros también de que sea una buena negociación para todos”, comentó Morales.

