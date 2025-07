"Ha sido difícil ganarme a la gente"

La noche del 5 de abril en Tuxtla Gutiérrez, un joven de 20 años aparecía en la portería de Chivas. José Antonio Rodríguez Romero (Guadalajara, Jalisco, 4 de julio de 1992). Era el Torneo Clausura 2014, cuando el entonces técnico José Luis Real decidió dejar ir a Luis Michel y apostó por Rodríguez, donde las críticas fueron duras, al depositar una zona clave en la figura de un muchacho con solo dos partidos en Primera División.En entrevista, José Antonio habla de esos momentos, buenos y malos, y de cómo ha permanecido inmune a cuestionamientos, y se mantiene como titular pese a que ya está de vuelta el experimentado Luis Michel, y ahora debe ganarse la confianza del nuevo técnico José Manuel de la Torre."Hay que ser conscientes que afuera se pueden decir muchas cosas, de esas pasé muchísimas desde enero que decían que venía ‘Chuy’ Corona, que se necesitaba un portero de más experiencia, que cada semana que perdíamos decían: "está muy chavo", "le hace falta madurar", y ha sido muy difícil ganarme a la gente", cuenta Rodríguez luego de terminar una intensa práctica con el "Chepo" en Verde Valle.

¿Cómo ha sido el proceso desde tu debut hasta ahora?Ha sido un cambio muy radical, fuerte en el sentido de madurez, de cómo veo los partidos, cómo los vivo, pero siempre tienes esa adrenalina, esa emoción de querer mostrar tantas cosas porque sabes que es tu oportunidad para demostrar que quieres defender estos colores. Creo que he cambiado mucho al considerarme más tranquilo y más profesional sobre lo que me conviene o no qué hacer, claro que estoy consciente en que me hace falta mucho camino por recorrer y muchas cosas por hacer.

¿Cómo te marcó la derrota de 4-0 ante América?No fue nada fácil, porque tú escuchabas los comentarios, y veías los 17 partidos de la temporada regular y el último en el que te quieres equivocar es en ese porque están todos los reflectores, es el rival odiado, porque es cuando la gente está más al pendiente, y si bien he vivido muchas cosas bonitas, también cosas duras, muy exigentes. Hasta la fecha sigo escuchando comentarios como "a él le metieron cuatro goles contra América", y no es nada fácil borrar esas cosas, porque la gente tiene memoria fuerte para las cosas buenas, pero para las malas las van a recordar así hayan pasado 50 años de haber sucedido, y es parte de nuestra cultura. Pero la manera más importante al entrar a la cancha es olvidarte de eso, no puedes vivir del pasado, si bien es cierto que te marca, ya no lo puedes cambiar, pero sí lo que viene.

¿Cuál ha sido tu mejor momento?¡Híjole! Creo que el primer partido que jugué como titular con el "Güero" Real que jugamos contra Santos, quedamos 1-1, para mí fue un antes y después porque fue arrancar una carrera como titular en Chivas. Recuerdo que fue una buena actuación al enfrentar a Oribe Peralta, y tener enfrente a un portero como Oswaldo Sánchez, y fue muy importante.

El hecho de tener siete técnicos en un año ¿Qué te ha creado?Sabemos que con cada entrenador vienen cambios, gustos diferentes de jugadores, y cada vez que llega otro debes ser más exigente en tu trabajo para que vea confianza en ti, y lógicamente crea incertidumbre en ese sentido porque en una semana o dos días no sabes qué tiene en la cabeza el nuevo entrenador.

¿Cómo está la competencia con Luis Michel?Muy fuerte, intensa, desde que portas este escudo de Chivas sabes que la competencia es muy cerrada, que no tienes que dar espacio a nada. Sabemos que con Luis no solo competía con su nivel, sino con toda la historia y el nombre que se ha ganado, y para mí es bonito es competir con gente así, porque en las buenas cualquiera puede estar, pero aquí es donde realmente tienes que mostrar tu personalidad.

¿Hay distanciamiento?Yo estoy muy agradecido con Luis, él es un gran amigo, antes que todo él ha sido un gran maestro para mí, me saca 13 años de edad, entonces yo lo tomo como un gran amigo, ha sido un gran apoyo, y es un gran amigo.

¿Qué sigue para Antonio Rodríguez?Seguir madurando en la portería, que la gente vea en mí un portero confiable, llegar a alguna selección nacional, dar esos pasos que siguen porque yo no intento ser un portero del montón, quiero marcar diferencia, romper los esquemas.

