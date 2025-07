Histórico del beisbol custodia a Charros

Roberto Méndez fue llamado en el año 2000 a ser parte del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano y, más por modestia que por desconocimiento, dice desconocer hasta la fecha por qué le fue concedido tal honor.Es uno de los privilegiados (así se cataloga él mismo) de haber pertenecido a los Charros de Jalisco en todas sus etapas, llegó a ser campeón como jugador en 1967 y 1971 y ahora quiere probar nuevamente el sabor de la victoria con la novena jalisciense, pero como uno de los coachs del equipo.Originario de San Blas, Sinaloa, Roberto Méndez dice ser tapatío por adopción; participó en los dos títulos obtenidos por los Charros durante su estancia en la Liga Mexicana de Beisbol, en ese entonces se desempeñaba como shortstop y segunda base.Los recuerdos de sus glorias pasadas inevitablemente le dibujan la sonrisa, fue en ese tiempo cuando supo lo que era ser campeón, encontró a su mujer y decidió quedarse a vivir en la ciudad.“El beisbol me ha dado mucho, me ha dado todo, todo se lo debo al beisbol, yo no lo veo como trabajo, hay que tener amor por la pelota y en Charros eso es lo que hay, todo el equipo es uno, y esta temporada vamos a salir campeones, con muchos años en el deporte, uno sabe”, dice el coach.Entre 1967 y 1973, Méndez fue parte de los Charros durante la Liga del verano, y en el invierno su casa estuvo con los Naranjeros de Hermosillo, con ellos estuvo presente en la primera Serie del Caribe que se jugó en la historia.“Nos tocó inaugurar la Serie (del Caribe), me acuerdo que fuimos últimos, éramos los ‘patitos feos’ de la competencia, así nos veían los demás equipos, pero hemos podido cambiar eso porque en México se juega buen beisbol, y ahora tenemos respeto, ya nos ven diferente”, aseguró.En 1985 fue la fecha que colgó el guante, aunque lo hizo sin siquiera pensarlo, pues le llegó la oportunidad de convertirse en el manager de los Tigres de México, donde militaba como jugador activo; desde entonces ha estado al frente de otros dos equipos, los Leones de Yucatán en 1989 y los Piratas de Campeche en 1990, en ambos llegó hasta los playoffs. Sin embargo, participó como coach en otras nueve franquicias.“En 1991, Armando Navarro me invita ser parte de los Charros, con ellos estuve hasta 1995, vendieron al equipo, y no sólo se fueron ellos, me fui yo, fue difícil en ese tiempo”, expresó.Ser parte del Salón de la Fama es un privilegio que pocos gozan, Roberto Méndez dice aceptar con gusto el nombramiento y la responsabilidad que eso conlleva, aunque no le gusta hablar de su trabajo, se describe como una persona persistente, aplicada, y con una disciplina que lo ha llevado a inmortalizar su nombre; dice que esa fue la fórmula.

FRASE“Hay que tener amor por la pelota y en Charros eso es lo que hay, todo el equipo es uno, y esta temporada vamos a salir campeones”Roberto MéndezCoach de Charros

Cronología1967Debuta y permanece con Charros de Jalisco hasta 1980, fue shortstop y segunda base

1967Campeón Liga Mexicana de Beisbol con Charros

1971Campeón Liga Mexicana de Beisbol con Charros

1976Se establece en Guadalajara

1981-1982Arriba a las Águilas de Veracruz como jugador

1983-1984Tigres de México lo recibe como pelotero

1985-1987Da el salto de jugador a manager de los Tigres de México llega a playoffs

1989-1990Es manager de los Leones de Yucatán llegando hasta los playoffs y de los Piratas de Campeche

1991-1995Forma parte de los Charros de Jalisco como coach

1996-2000Es parte del cuerpo de coach de los Acereros de Monclova y los Piratas de Campeche

2000Ingresa al Salón de la Fama

2001-2012Se desempeña como coach de distintas franquicias

2014Regresa como coach de los Charros de Jalisco

