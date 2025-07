No cambiaré mi carácter: “Piojo”

Miguel Herrera expresó que no va a cambiar su carácter, que a un año de asumir la dirección técnica de la selección mexicana queda a deber el séptimo partido mundialista y a Carlos Vela le enviará la convocatoria o le hará una llamada telefónica.El recio temperamento del "Piojo" Herrera volvió a florecer el pasado domingo, durante el encuentro del Tricolor 1-0 ante el combinado de Panamá, pero ahora de forma negativa, con una actitud más fuera de lo deportivo."Trataré de mejorar. La lucha es contra mí mismo. Como siempre lo he dicho: mi carácter, mi determinación; pero no lo voy a cambiar porque eso me tiene donde estoy sentado. Lo voy a modificar y encausarlo de la mejor manera", expresó.Compartió que desde que terminó el partido en Querétaro bajó Héctor González Iñarritu, director de selecciones nacionales, para hacerle ciertas precisiones."Esto es lo que es en eliminatorias, es lo que tienes que enfrentar, seguramente te van a provocar y no sólo en la cancha, sino que desde que aterricemos en un lugar de Centroamérica la provocación va a ser desde el inicio", le dijo el directivo a Miguel.Sin embargo, esto no es nuevo para el estratega que se recrimina: "Eso lo sé, lo viví como jugador y ahora como entrenador debo ser consciente de eso".

NO CUMPLIÓSin rodeos, el estratega del Tri hizo un rápido análisis de su primer año al mando del Tricolor, y expresó: "Quedé a deber en no cumplir el objetivo de llegar a siete juegos" en la Copa del Mundo Brasil 2014.Agregó que "esa fue nuestra idea dentro del Mundial. Creo que armamos en poco tiempo una buena selección que por lo menos demostró actitud, determinación y buen futbol en la cancha y seguiré en ese tenor, y ahora con mayor responsabilidad porque el compromiso es de cuatro años y viene con muchos torneos y debo cambiar lo que pasó en las participaciones anteriores".Ya con el acuerdo de seguir a la Copa del Mundo Rusia 2018, Herrera analiza su próxima convocatoria para los partidos ante Holanda y Bielorrusia en noviembre venidero.A Diego Reyes lo tiene en duda por su inactividad en el Porto, a Carlos Vela le hará una llamada telefónica o le mandará la carta de convocatoria.Dio por hecho a Jesús Manuel Corona del equipo Twente de Holanda, y Jonathan dos Santos del Villarreal de España, porque "han hecho bien las cosas”, puntualizó.

